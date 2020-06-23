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【Wirecard造假】前CEO涉會計欺詐被捕 公司165億現金神秘失蹤

金融經濟 17:07 2020/06/23

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Ｗirecard前行政總裁Markus Braun被捕。

德國金融科技公司Wirecard財務造假案再有新進展。據外電報道，德國監管部門已拘捕Wirecard前行政總裁Markus Braun，稱其涉嫌會計欺詐和操縱市場。Markus Braun於上周五辭去其CEO職位。

Wirecard早前被揭發在會計帳目中，有一筆19億歐元（約165億港元）的現金憑空消失。Wirecard指，很大可能帳目中的19億歐元本身並不存在，又宣布撤回2019年及今年首季的財務業績。

Markus Braun於2002年加入Wirecard，成為該公司的行政總裁兼科技主管。他上周五辭職時表示，公司正設法找出這筆19億歐元款項，惟在追蹤款項到了菲律賓時陷入僵局。菲律賓中央銀行日前則表示，Wirecard所消失的19億歐元似乎沒有進入菲律賓金融體系。

相關文章︰【Wirecard】歐版ATM市值曾超德銀　卻被揭財務造假 一文看清Wirecard前世今生

【Wirecard】德國支付巨企Wirecard 捲假數　穆迪即降至近垃圾級　掌舵18年CEO跳船（第四版）

【Wirecard】Wirecard稱165億消失的現金「可能並不存在」　穆迪決定撤銷評級（第三版）

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