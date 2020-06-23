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美K-Pop迷搗亂特朗普集會 南韓人恐偶像捲政治戰

環球社會熱點 17:06 2020/06/23

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美國總統特朗普日前舉行造勢大會，但遭大批美國等地的K-Pop粉絲「搗亂」，特意索取門票後沒有出席，令特朗普造勢大會場面冷清。有南韓K-Pop粉絲憂慮，自己偶像會捲入美國兩黨之爭，認為歌手本身不應被牽連到政治議題身上。

南韓男子天團防彈少年團（BTS）及其他多名南韓歌手的粉絲，最近數周活躍地參與美國的社會運動，包括由美國非裔男子弗洛伊德 （George Floyd）被白人警員壓頸制伏後身亡的事件，所引發的「Black Lives Matter」風潮等。

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造勢會場面冷清 紐時：特朗普崩潰、鬧助手

而特朗普的造勢大會，亦因K-Pop粉絲民索取門票後「放飛機」，令場面冷清，成為近日網絡熱話。

南韓大眾文化評論家鄭德賢分析指，這批「Y世代」的K-Pop粉絲之間利用智能手機為主的渠道溝通，這令他們有效且快速傳聞其政治意見及動員支持。

不過，路透社報道指，這批美國等地的K-Pop粉絲的行為，卻引起南韓本地K-Pop粉絲的憂慮。

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有南韓的BTS粉絲向路透社表示，對於BTS在國際議題上發聲，喚醒大眾的同情心，感到很驕傲。BTS早前表明支持「Black Lives Matter」運動，並為此捐出100萬美元。

但該粉絲認為，歌手應遠離政治議題，避免他人用此事「抽水」，導致歌手本身受到傷害。

而美國印第安納大學亞洲語言及文化助理教授CedarBough Saeji早前指，在美國的K-Pop粉絲更活躍參與社會運動，很多粉絲都是支持LGBTQ，故對於他們反對特朗普、或支持「Black Lives Matter」運動都不感意外。

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責任編輯：楊心悅

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