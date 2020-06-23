【港區國安法】滙豐欣格雷：未見資金明顯流出香港（第二版）

▲ 欣格雷（中）指無見到資金明顯流出

港區國安法引起市場關注，滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示，無見到資金明顯流出；另觀察到有客戶兌換外幣，但情況未見持續。

香港宏觀經濟前景未見明顯好轉，欣格雷稱，資產質素邊際上雖然略為轉差，但問題不明顯，現時不憂慮問題。他預期，具挑戰的宏觀環境下半年會持續。

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）日前於內部電郵表示，有意恢復早前因疫情而擱置的裁員計劃。欣格雷表示，一直希望增加效率，但計劃將大部份於香港外落實。

投資環境方面，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）稱，今年可能是包括2008年金融海嘯在內的多年以來最具挑戰性的一年，呼籲投資者要制訂清楚投資目標，同時保持多元化投資，並定期檢討投資組合。

另外，滙豐就香港銀行用戶的個人理財狀況進行「FinFit」調查，結果顯示受訪者普遍自覺為未來儲蓄，但欠缺整體、清晰及長遠的財富管理，未能把握機會增加回報。

香港受訪者平均每月儲蓄7,400港元，約佔收入的29%，而約60%的受訪者表示有足夠儲備，可以應付未來六個月的基本生活開支。不過，少於一半的受訪者能善用投資產品增加財富，三分之一受訪者對選擇合適的投資產品缺乏信心。

（第二版：新增調查內容）

相關文章：

【開戶難？】滙豐推中小企遙距開戶 陳慶耀：開戶難已是舊聞

【滙豐裁員】滙豐CEO發內部信：將重啟裁員計劃 擬全球裁減3.5萬人（第二版）

編輯：謝智聰

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁