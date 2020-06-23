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【新冠肺炎】追踪飛沫傳播軌跡 日本8年後再奪世上最強超級電腦

環球社會熱點 16:42 2020/06/23

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該部超級電腦還在周一（22日）公佈的全球超級電腦排行榜TOP500中，榮登榜首，是日本久違8年後再次奪得世上最強超級電腦榮銜。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，要有效追踪傳播鏈，日本出動世上最強超級電腦，追踪不同場合下的飛沫傳播的情況，希望日後能應用在研發治療新冠肺炎的新藥上。該部超級電腦還在周一（22日）公佈的全球超級電腦排行榜TOP500中，榮登榜首，是日本久違8年後再次奪得世上最強超級電腦榮銜。

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日本超級電腦「富岳」（Fugaku）榮登榜每半年更新一次的全球超級電腦排行榜榜首，是繼2011年後再次奪得世上最強超級電腦的美譽。

超級電腦比普通電腦速度快1000倍，可用作引發核爆、虛擬武器測試、模擬氣象系統等。日本媒體指，日本理化學研究所研發的「富岳」預料明年全面投入營運，其時將有助位處地震帶的日本，模擬地震和海嘯的威力，計算出路線。

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目前，「富岳」已率先用作模擬在不同環境下的飛沫傳播情況，包括在有隔板的辦公室、窗戶打開的擠迫火車。專家們希望，「富岳」能有助從大約2,000種現有藥物中，找出治療新冠肺炎的方法，包括目前尚未進入臨床試驗階段的藥物。

「富岳」的意思即日本富士山，價值1300億日元（合12億美元），其效能比起日本2011年稱霸全球約1年的超級電腦「京」快100至120倍，達到415.5千兆次的浮點運算（petaflops），較世界第二的美國IBM超級電腦「頂點」（Summit）的148.8千兆次的浮點運算，快約1.8倍。

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這次日本重奪第一，也打破中國和美國近年的壟斷情況。今次第3至第5名，是之前排行榜中的第2至第4名，包括美國的「Sierra」、中國的「神威．太湖之光」和「天河2A」。

記者：葉芷樺
 

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