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【趣話財經】疫情下富豪身家增長有幾快？　貝佐斯4個月身家多咗一個李嘉誠

股樓投資 17:31 2020/06/23

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胡潤研究院今日公布《疫情四月後全球企業家財富變化特別報告》（Covid-19爆發後4個月產生的財富影響），研究全球富豪在1月31日至5月31日期間，即新冠肺炎疫情爆發後4個月內的財富變化。

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亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯（Jeff Bezos）過去4個月身家增長最多，增加1500億元（人民幣，下同），總身家增至1.1萬億元，蟬聯世界首富。據胡潤研究院統計，增長幅度已相當於一個李嘉誠的財富。至於中國首富寶座，則仍然由騰訊（00700）主席馬化騰奪得，總身家達3200億元。

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值得留意，從今次排行榜上可見，中國富豪可謂大贏家，中國前10名富豪首次進入全球前50。剛在港第二上市的京東（009618）創辦人劉強東，身家增長24％達到11500億元，亦新進入全球百強，排第72位。

而有贏當然有輸，最大的輸家就LV集團董事長Bernard Arnault和股神巴菲特。過去4個月身家縮水近千億元，相當於這4個月平均每日縮水了10億元。恒大（03333）董事長許家印，則是全球身家縮水最多的前十名企業家中唯一一位中國富豪。

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撰文 : 投資組

疫情 李嘉誠 馬化騰 巴菲特 劉強東 許家印 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 騰訊 富豪

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