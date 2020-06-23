土耳其為鼓勵遊客前來渡假　若確診由政府承擔住院費？

新冠肺炎疫情下，大眾都減少外出機會，以免感染疫情，不過亦打擊各行各業的經濟。土耳其當地政府就決定推出醫療報銷措施，吸引遊客前來消費。

據法新社報道，安塔利亞(Antalya)是土耳其南部地中海的旅遊熱門地點。受疫情影響，不但是當地店舖，又或是熱門地點都人煙稀少，可見新冠肺炎重創當地旅遊業。事實上，旅遊業對土耳其來說是重要的經濟體之一，單計去年，土耳其就曾招代過5000萬外國遊客。隨世界各地開始陸續開放航班，不但是當地服務業，連土耳其政府都因切希望可以吸引遊客前來，以補償夏季開支。

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酒店可以推優惠吸客，但政府又可以做甚麼來推動客人消費？報道就指出，當地政府推出一個健康保險計劃，價值23歐元（約202元），用於支付新冠肺炎患者的住院費用，遊客則可在抵達時進行註冊。

此外，旅遊部門又於上周向約500間企業發出「安全旅遊」證書，此項證書是根據132條要求為基準，證明餐廳和酒店皆在符合衛生條件下營業，當局亦希望能於下月向更多企業發出該證書。如要獲得由旅遊部門發出之證書，又要怎麼做？如酒店就要有一個特定空間，給予對新冠肺炎病毒呈陽性的病人進行隔離。土耳其妾旅館業者聯合會主席表示，盡管要支出一些額外費用，但也不會轉嫁至消費者，並一定會重新配置設施。

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