  • 31°C
香港時間 : 2020623日 (二) 18:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

土耳其為鼓勵遊客前來渡假　若確診由政府承擔住院費？

理財智慧 17:52 2020/06/23

分享：

新冠肺炎疫情下，大眾都減少外出機會，以免感染疫情，不過亦打擊各行各業的經濟。土耳其當地政府就決定推出醫療報銷措施，吸引遊客前來消費。

據法新社報道，安塔利亞(Antalya)是土耳其南部地中海的旅遊熱門地點。受疫情影響，不但是當地店舖，又或是熱門地點都人煙稀少，可見新冠肺炎重創當地旅遊業。事實上，旅遊業對土耳其來說是重要的經濟體之一，單計去年，土耳其就曾招代過5000萬外國遊客。隨世界各地開始陸續開放航班，不但是當地服務業，連土耳其政府都因切希望可以吸引遊客前來，以補償夏季開支。

其他文章：直擊Ferrari Roma新車亮相 具620匹馬力的「優雅狂獸」

其他文章：【優惠著數】Starbucks慶20週年　逢星期二指定手調飲品只售$20

酒店可以推優惠吸客，但政府又可以做甚麼來推動客人消費？報道就指出，當地政府推出一個健康保險計劃，價值23歐元（約202元），用於支付新冠肺炎患者的住院費用，遊客則可在抵達時進行註冊。

此外，旅遊部門又於上周向約500間企業發出「安全旅遊」證書，此項證書是根據132條要求為基準，證明餐廳和酒店皆在符合衛生條件下營業，當局亦希望能於下月向更多企業發出該證書。如要獲得由旅遊部門發出之證書，又要怎麼做？如酒店就要有一個特定空間，給予對新冠肺炎病毒呈陽性的病人進行隔離。土耳其妾旅館業者聯合會主席表示，盡管要支出一些額外費用，但也不會轉嫁至消費者，並一定會重新配置設施。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

酒店 疫情 地中海 土耳其 歐元 經濟 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港股追蹤】傳復星尋求出售菜鳥持股　阿里巴巴有意接手

下一篇文章

【長江三峽大壩】重慶遇80年來最強洪峰　四川提升洪水預警籲民眾「快避險」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【精明理財】買樓收租存款回報創新低　難怪呢隻產品成港人熱賣產品
【精明理財】買樓收租存款回報創新低　難怪呢隻產品成港人熱賣產品
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】四大屋苑詳情懶人包　 暫定63折發售、7月接受申請
【居屋2020】四大屋苑詳情懶人包　 暫定63折發售、7月接受申請