【優惠著數】Starbucks慶20週年　逢星期二指定手調飲品只售$20

香港星巴克踏入20周年，除了推出夏日繽紛果漾商品系列外，由由6月9日至30日，每逢星期二亦推出「Happy Tuesday」優惠，顧客可以20港元購買一杯指定手調飲品（共3款飲品可供選擇），每個星期二的配搭都不一樣，今天（23日)的選擇是「抹茶控」的最愛，包括特濃咖啡鮮奶抹茶、極粹烏龍啫喱鮮奶抹茶、或果漾草莓星冰樂。

條款及細則

1. 優惠只適用於 2020 年 6 月指定的星期二 (6 月 23 日)。

2. 優惠只適用於指定日期的三款手調飲品 (指定的中杯或大杯裝)，購買次數不限。

3. 指定飲品選擇每周更新。

4. 添加配料需另行收費。

5. 此優惠不可與其他推廣優惠共同使用。

6. 優惠不可兌換現金。交易時可以使用星巴克分店接受的付款形式支付。

7. 優惠不適用於 Mobile Order & Pay、外賣速遞服務及電話訂購。

8. 優惠只適用於香港及澳門星巴克分店，香港迪士尼樂園和太古廣場 106 號分店除外。

9. 數量有限，售完即止。

10. 如有任何爭議， Coffee Concepts (HK) Ltd. 及Coffee Concepts (Macau) Ltd. 保留最後決定權。