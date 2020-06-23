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瑞信維持微盟目標價10.6元　微信小商店商戶長遠會成長為微盟客戶

金融經濟 16:21 2020/06/23

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瑞信維持微盟跑贏大市評級，目標價維持10.6元。

Saas概念股微盟 （02013） 股價今日反彈約3%，最新見8.9元，成交12.57億元。瑞信報告指，相信微盟仍在Saas軟體即服務行業市場占據領先地位，看到近日股價回吐或許提供一個更好的切入點，接下來公司的上半年業績、國慶節和雙11購物節、以及潛在的併購等將成為股價的催化劑。該行維持目標價10.6元，「跑贏大市」評級。

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近日騰訊 （00700） 旗下社交平台微信小商店於19日推內測，無需開發、一鍵開通即可自主經營的賣貨小程序；用戶開通小店後，可直接在小程序裡進行直播和賣貨。

該行認為，微信小商店是為長尾商戶（即：小微企業、個體私營商戶，如餐廳、便利店、理髮店等）提供一種工具，因此更適合長尾商戶入駐，長遠看這類商戶或許成長為微盟的客戶。

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