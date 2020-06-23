【疫市營商】Thomas火車頭駛進荷里活廣場　設互動主題區及期間限定店

▲ 荷里活廣場將於7月10日至8月31日期間，呈獻「Thomas & Friends™ 75周年小火車遊世界」，有互動主題區、玩具展及期間限定店。（荷里活廣場提供圖片）

荷里活廣場將於7月10日至8月31日期間，呈獻「Thomas & Friends™ 75周年小火車遊世界」， 屆時全港最大高達 3.5 米的Thomas 火車頭將現身商場，亦有互動主題區、玩具展及期間限定店。於指定日子，顧客憑指定荷里活廣場VIC 積分，更可換領指定Thomas & Friends™禮品一份。

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場內更設三大互動主題區，分別是第一站歐洲索多島「VR 鐵路之旅」、第二站南美洲巴西「森巴足球考驗」、第三站亞洲香港「追風小車手」，大玩VR遊戲及運足球考驗。同場亦設「Thomas & Friends™75 周年玩具展」，展出多款75 周年的別注版小火車模型，包括半透明的Thomas鑽石周年小火車、4款（Thomas、Nia、Percy、James）75周年閃亮紀念版小火車，以及48款色彩繽紛的75周年迷你小火車。還會播出Thomas & Friends™ 75 周年的限定動畫片段。

▲ 第二站南美洲巴西「森巴足球考驗」，於限時內將足球扭過障礙物抵達終點。（荷里活廣場提供圖片）

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此外，場內特設「Thomas & Friends™ 期間限定店」，售賣多款為75周年推出的精品，包括會播放生日歌及亮起燭光的Thomas生日小火車，還有多款經典合金及木造小火車，迷你飛速猛擊組合與運輸組合等。於期間限定店消費滿指定金額，更有機會得到Thomas鑽石周年小火車一個，而每星期指定貨品更會以期間限定優惠價發售。

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責任編輯：朱悅瀅

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