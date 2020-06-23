  • 32°C
香港時間 : 2020623日 (二) 17:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】Thomas火車頭駛進荷里活廣場　設互動主題區及期間限定店

商業 16:35 2020/06/23

分享：

荷里活廣場將於7月10日至8月31日期間，呈獻「Thomas & Friends™ 75周年小火車遊世界」，有互動主題區、玩具展及期間限定店。（荷里活廣場提供圖片）

荷里活廣場將於7月10日至8月31日期間，呈獻「Thomas & Friends™ 75周年小火車遊世界」， 屆時全港最大高達 3.5 米的Thomas 火車頭將現身商場，亦有互動主題區、玩具展及期間限定店。於指定日子，顧客憑指定荷里活廣場VIC 積分，更可換領指定Thomas & Friends™禮品一份。

【疫市營商】置富Malls首推商場手機APP　設點對點商舖導航功能

場內更設三大互動主題區，分別是第一站歐洲索多島「VR 鐵路之旅」、第二站南美洲巴西「森巴足球考驗」、第三站亞洲香港「追風小車手」，大玩VR遊戲及運足球考驗。同場亦設「Thomas & Friends™75 周年玩具展」，展出多款75 周年的別注版小火車模型，包括半透明的Thomas鑽石周年小火車、4款（Thomas、Nia、Percy、James）75周年閃亮紀念版小火車，以及48款色彩繽紛的75周年迷你小火車。還會播出Thomas & Friends™ 75 周年的限定動畫片段。

第二站南美洲巴西「森巴足球考驗」，於限時內將足球扭過障礙物抵達終點。（荷里活廣場提供圖片）

【疫市營商】P助卡通農莊登陸新都會廣場　首設11呎高粉紅兔兔打卡位

此外，場內特設「Thomas & Friends™ 期間限定店」，售賣多款為75周年推出的精品，包括會播放生日歌及亮起燭光的Thomas生日小火車，還有多款經典合金及木造小火車，迷你飛速猛擊組合與運輸組合等。於期間限定店消費滿指定金額，更有機會得到Thomas鑽石周年小火車一個，而每星期指定貨品更會以期間限定優惠價發售。

【疫市營商】 荃新天地逾百款運動＋戶外用品　低至4折發售

責任編輯：朱悅瀅

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

相關文章

【疫市營商】P助卡通農莊登陸新都會廣場　首設11呎高粉紅兔兔打卡位
今日
【疫市營商】P助卡通農莊登陸新都會廣場　首設11呎高粉紅兔兔打卡位
【疫市營商】置富Malls首推商場手機APP　設點對點商舖導航功能
2020/06/22
【疫市營商】置富Malls首推商場手機APP　設點對點商舖導航功能
【疫市營商】置地推美食廊BaseHall　中環怡和大廈揭幕
2020/06/15
【疫市營商】置地推美食廊BaseHall　中環怡和大廈揭幕
【疫市營商】 荃新天地逾百款運動＋戶外用品　低至4折發售
2020/06/19
【疫市營商】 荃新天地逾百款運動＋戶外用品　低至4折發售
商場 荷里活廣場 Plaza Hollywood 火車 動畫片 遊戲

上一篇文章

【消費優惠】美國運通辦每週大抽獎　送300萬「亞洲萬里通」里數

下一篇文章

【疫市營商】戶戶送應用程式推小費功能　捐款支持港社福機構
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【疫市營商】Market Place by Jasons 日之夏祭　日本零食低至9.9元和牛55 折
【疫市營商】Market Place by Jasons 日之夏祭　日本零食低至9.9元和牛55 折
【書展2020】書展門票即日起發售　安排一切如常？
【書展2020】書展門票即日起發售　安排一切如常？
【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業
【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業
【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」
【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」