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【蘋果WWDC】AirPods Pro全新功能  模擬5.1、7.1戲院音效

科技 17:00 2020/06/23

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Apple宣布，將為第2代AirPods、AirPods Pro、Powerbeats、Powerbeats Pro和Beats Solo Pro增設自動切換功能。（蘋果提供圖片）

以往蘋果WWDC的主角非iOS及macOS莫屬，不過今年Apple就有新搞作，連AirPods及AirPods Pro也會加入新功能。

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由於不少AirPods用家都會使用多於一件Apple的裝置，例如是iPhone和iPad，甚至是Mac電腦等。Apple今次就宣布，將為第2代AirPods、AirPods Pro、Powerbeats、Powerbeats Pro和Beats Solo Pro增設自動切換功能（Auto Switching），能根據用家現正使用的 Apple裝置，自動切換音訊輸入。當用家使用iPad觀賞電影時，耳機就會自動連接iPad。而當有來電的時候，耳機又會立即與iPhone連接。而有關功能預計會在iOS 14及iPadOS 14正式推出後，透過耳機軟件進行更新。

AirPods將增設自動切換功能（Auto Switching），能根據用家現正使用的 Apple裝置，自動切換音訊輸入。（蘋果提供圖片）

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而另一方面，針對AirPods Pro的用家，Apple亦同時推出全新的Spatial audio功能。Spatial Audio是一個模擬環繞音效的技術，耳機聲音會跟隨用家手持裝置姿勢移動，透過耳機及播放裝置內的感測器來偵測用家頭部及裝置的移動，並調整音場和聲音的方向，確保聲音會從正確的方向發出。Spatial Audio將支援 5.1、7.1聲道及Dolby Atmos音效影片，不過推出日期仍有待確定。

Spatial Audio是一個模擬環繞音效的技術，耳機聲音會跟隨用家手持裝置姿勢移動。（蘋果提供圖片）

責任編輯：施雯雯

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