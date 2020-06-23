造勢會場面冷清 紐時：特朗普崩潰、鬧助手

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美國大選在即，美國總統特朗普日前舉行新冠肺炎爆發以來首場選舉造勢大會，但大批年輕人特意索取門票後沒有出席，令造勢大會場面冷清。《紐約時報》報道指，特朗普對此感到崩潰，更向助手大吵大鬧。
特朗普（Donald Trump）上周六（20日）於俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）舉行3個月以來，首場大型競選造勢會。特朗普的競選團隊此前聲稱，有逾100萬人登記領取造勢大會的門票。
不過，有網民在「抖音海外版」的Tik-Tok上號召網民索取門票，但當日「放飛機」，南韓流行音樂K-POP粉絲亦加入行動，為求令造勢大會場面冷清。
該造勢大會的會場本可容納1.9萬人，但塔爾薩消防局估計，現場只有約6,200人出席。
《紐約時報》引述消息指，當特朗普在後台，看到造勢大會場面冷清時，隨即向助手大吵大鬧。美國全國廣播公司（NBC）報道更指，多名官員都看到特朗普感「憤怒」（furious）。
《泰晤士報》引述有特朗普的顧問指，特朗普在造勢大會上發表兩個小時的講話時，情緒有所好轉，但之後他似乎亦感到生氣。
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責任編輯：楊心悅