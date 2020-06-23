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【港股分析】仲有得升？ 大行俾港交所呢個目標價

股樓投資 16:10 2020/06/23

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恒指今日（23日）午後節節上升，急升超過300點，頭號功臣當然是股價迫近500元的騰訊控股（00700）。另一方面，近日股市交投持續活躍，港交所（00388）已連續多個交易日上升，今日更升至320元關口，結果亦以此全日最高位收市，收報320元，全日升2.7%，再創歷史新高。

相關文章【港股追蹤】再利好港交所？林鄭月娥表示　將推交易所ETF納入深港通

近期受中概股回歸等好消息利好下，股價月內累積升幅超過15%，以藍籌股而言實在不俗。而且大行在股份升勢強橫時，非但沒有睇淡，更提升集團目標價。

花旗報告指，看到港交所有更多正面發展利好增長，如科創板有望納入滬股通北向交易，ETF或納入股票互聯互通計劃，為A股衍生產品推出重燃希望，續給予入評級，目標價333元。

摩根士丹利（大摩）亦表示，本港第二季日均交易達1,130億元，高過該行預期，預期中概股上市潮帶動下，今年全年平均水平可達至1,060億元，。又指中證監副主席方星海的講話中提到，內地當局支持促進金融市場發展，並計劃加深香港與內地之間的聯繫，令市場預期有更多新產品推出，故重申增持評級，目標價更由325元，提升至345元。

最牛的大行要數到美銀，該行憧憬未來一年內ETF可納入深港通，將增加港交所收入來源，認為現價雖相當於今年預測市盈率（PE）約37倍，但相信收入增加，未來估值仍算合理，故給予350元目標價。

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撰文 : 古植平

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