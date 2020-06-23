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【人民幣】人行半年期央票息率2.21厘 創今年同期新高

金融經濟 16:17 2020/06/23

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人民銀行今天在港再推百億元的6個月期票據，中標的票息為2.21厘，較市場料的1.9厘到兩厘為好。

人民銀行今天（6月23日）在港推售半年期央行票據，中標息率為2.21厘，較今年3月時推相同存期僅2.19厘為高；以申請總額341.58億元（人民幣，下同）計，較發行總100億元，超額認購2.42倍，專家指反應勝預期，尤其是人民幣滙價因中美關係的傳聞，今早曾坐過山車劇震，一度令離岸價急挫300點子。

計及剛成功向央行及機構大戶標售的半年期央票，乃人行在本港第5次推此期限的固定息率工具，對上4次的中標息率皆逾兩厘。

參考最近一次標售半年期央票為今年3月26日，當時的中標息率為2.19厘，雖曾創相同時期的新低，但主要受其時疫情在全球大流行的衝擊，各國鬥放水及量寬下，包括聯儲局作無限QE，以及緊急劈息1.5厘，導致海外資金在低息的大環境下，毋須鬥以超高息搶購人民幣資產，絕非反映市場反應差。

不過，相比2019年，未有新型冠狀病毒疫襲全球，今次的投標成績不及去年。畢竟去年先後3次推出的半年期央票，息率皆屢創新高，如去年12月20日推出時，最高接納息率為2.9厘，較去年9月26日的2.89厘為高。而首次面世的同期央票是去年6月26日，當時也是推100億，中標息率為2.82厘。

人民幣滙價今早恍如經歷地獄到天堂，來回折返人間，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周一接受霍士新聞訪問說，總統特朗普與中國的貿易協議已經「玩完」（It's over），導火線是華府不滿北京未有就新冠肺炎疫情爆發示警。上述消息令金融市場今早坐過山車，除股市大波動外，離岸人民幣在亞洲交易時間早段曾跌299點子或0.4%，低見7.0882，但其後快速反彈，在岸人民幣（CNY）亦曾低見7.0884。

人行的央票通過金管局旗下的中央結算系統債券投標平台（CMU），進行競價投標。此外，最近一次的投標結果是上月中、即5月14日，當時發行3個月期的息率僅1.77厘；一年亦只得1.78厘，破天荒失守兩厘兼創有紀錄新低水平，主要反映內地連番放水救市，推低拆息所致；但今天的6個月期已重返逾兩厘大關。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 人民幣

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