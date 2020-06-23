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【蘋果WWDC】iOS 14新增表情符號搜索功能　並加入20種全新memoji

科技 16:15 2020/06/23

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Apple終於都為iOS 14和iPadOS 14引入表情符號（Emoji）搜索功能，喜歡使用表情符號的用戶以後不必再為找不到合適的表情而苦惱啦！

蘋果（Apple）2020年全球開發者大會（WWDC 2020）今凌晨掀起序幕。在用戶期盼多年後，Apple終於都為iOS 14和iPadOS 14引入表情符號（Emoji）搜索功能，喜歡使用表情符號的用戶以後不必再為找不到合適的表情而苦惱啦！

【蘋果WWDC】新版macOS Big Sur登場　加入Widget插件＋控制中心

目前，iOS、watchOS及macOS提供數千種表情符號，包括情緒表現繁多的笑臉符號、中性角色，還有多種衣服選擇、食物類型、動物、神祕生物等。全新的表情符號角色都依據Unicode 11.0核准的角色創作。當用戶需要在眾多的Emoji中尋找合適的表情符號並不容易，雖然現時網頁版或macOS已有提供類似功能，可以透過文字搜索對應的Emoji，但iPhone和iPad卻一直遲遲未有。

Apple表示，未來將會在表情符號鍵盤新增搜索欄，用戶可以更輕易查找合適的表情符號。用戶只需輸入一個簡單的常用單詞或短語，例如「愛心」或「笑臉」，即可在鍵盤上找到相應的表情符號選擇。

Apple將會在表情符號鍵盤新增搜索欄，用戶可以更輕易查找合適的表情符號。（蘋果提供圖片）

【蘋果WWDC】蘋果watchOS、iPadOS更新　一文看清有何新功能

【蘋果WWDC】蘋果iOS 14全面更新　支援「畫中畫」、CarKey登場

另外，iOS 14同時更新iMessage，用戶除了可以在iMessage中自設群組外，更可為群組設定圖示。而在群組對話時，用戶可選擇在群組的對話加tag，指定與某位聯絡人進行對話，減少群組溝通時所產生的誤會或混亂。此外，無論是群組還是聯絡人，用戶都可以將重要或常用的聯絡人置頂，方便日後翻查。

用戶除了可以在iMessage中自設群組外，更可為群組設定圖示。（蘋果提供圖片）

在是次更新中，Apple更加入20種全新設計的memoji及3種新的動態貼圖，有些頭像相當創新，例如：戴著口罩的 Memoji，令用戶感受到更切身的元素。

戴著口罩的 Memoji（蘋果提供圖片）

在是次更新中，Apple加入20種全新設計的memoji及3種新的動態貼圖。（蘋果提供圖片）

責任編輯：施雯雯

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