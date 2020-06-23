  • 32°C
香港時間 : 2020623日 (二) 16:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】DWS︰美國取消港特殊貿易地位 對經濟衝擊有限

金融經濟 15:39 2020/06/23

分享：

DWS亞太區首席投資主管Sean Taylor認為，國安法對香港經濟影響有限。

市場關注港區國安法草案內容。DWS德意志投資亞太區首席投資主管Sean Taylor認為，即使美國取消香港的特殊地位，將不會對香港經濟造成太大衝擊，而香港將繼續為中國與海外市場的重要門戶。

Sean Taylor表示，從好的方面來看，中國政府在很多方面也支持着香港，如在美上市的中概股短時間內回流香港第二上市，並預期回流潮將會繼續。他又解釋，中概股回港上市會帶來一些好處，包括在美國有意收緊對中概股的監管下，帶來額外的保障；方便投資者在與中國股市開市期間，交易相關股票；而且中概股回流後有機會成為更多指數的成分股。

另外，他又指出，本地投資者將會是支撐股市的一大動力，而購買美股對於中國本地投資者而言門檻較高。因此，在美國上市的知名中國企業若能夠回流，料會吸引不少本地的投資者。

第二上市股份可互換 兩地交易無差別

對於近日網易 （09999） 、京東 （09618） 在港第二上市後，有大戶搬倉來港。Sean Taylor指，作為投資者，在港股或美股市場交易這些股份並無太大差別，因為股份在兩邊市場是可互換的，除非兩邊價差帶來套戥的機會。

美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，中美貿易協議已經「完結」，令市場一度擔憂貿易戰再起。惟其後美國總統特朗普作出澄清，指與中國的貿易協議仍完好無缺（fully intact）。Sean Taylor認為，中美貿易協議會在各種市場雜音（noise）下繼續。

至於股市方面，他認為在過去一段時間，全球央行的救市政策令股市與實體經濟出現脫勾的情況，而科技股表現明顯優於大市。惟短期內，他看好價值股有會追落後，料接下來數月表現有機會跑贏科技股。

相關文章︰DWS：中美可達成首階段協議　明年H股可跑出

環球「疫市」蒸發近1.7萬億美元　DWS：未來看好中國房地產及基建股

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

美股 香港股票 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 港區國安法 京東（美：JD） 網易（美：NTES）

上一篇文章

【迪士尼重開】東京迪士尼7月1日重開　入園須網上預約

下一篇文章

新地商場推「萬元狂賞」活動 顧客有機會獲得逾萬元現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】騰訊ADR創歷史新高　納指重上萬點夜期收市升195點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR創歷史新高　納指重上萬點夜期收市升195點（不斷更新）
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
微盟集團挫逾一成　「刪庫事件」開庭＋微信推小商店功能
微盟集團挫逾一成　「刪庫事件」開庭＋微信推小商店功能
【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）
【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）