【港區國安法】DWS︰美國取消港特殊貿易地位 對經濟衝擊有限

▲ DWS亞太區首席投資主管Sean Taylor認為，國安法對香港經濟影響有限。

市場關注港區國安法草案內容。DWS德意志投資亞太區首席投資主管Sean Taylor認為，即使美國取消香港的特殊地位，將不會對香港經濟造成太大衝擊，而香港將繼續為中國與海外市場的重要門戶。

Sean Taylor表示，從好的方面來看，中國政府在很多方面也支持着香港，如在美上市的中概股短時間內回流香港第二上市，並預期回流潮將會繼續。他又解釋，中概股回港上市會帶來一些好處，包括在美國有意收緊對中概股的監管下，帶來額外的保障；方便投資者在與中國股市開市期間，交易相關股票；而且中概股回流後有機會成為更多指數的成分股。

另外，他又指出，本地投資者將會是支撐股市的一大動力，而購買美股對於中國本地投資者而言門檻較高。因此，在美國上市的知名中國企業若能夠回流，料會吸引不少本地的投資者。

第二上市股份可互換 兩地交易無差別

對於近日網易 （09999） 、京東 （09618） 在港第二上市後，有大戶搬倉來港。Sean Taylor指，作為投資者，在港股或美股市場交易這些股份並無太大差別，因為股份在兩邊市場是可互換的，除非兩邊價差帶來套戥的機會。

美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，中美貿易協議已經「完結」，令市場一度擔憂貿易戰再起。惟其後美國總統特朗普作出澄清，指與中國的貿易協議仍完好無缺（fully intact）。Sean Taylor認為，中美貿易協議會在各種市場雜音（noise）下繼續。

至於股市方面，他認為在過去一段時間，全球央行的救市政策令股市與實體經濟出現脫勾的情況，而科技股表現明顯優於大市。惟短期內，他看好價值股有會追落後，料接下來數月表現有機會跑贏科技股。

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