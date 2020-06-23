【迪士尼重開】東京迪士尼7月1日重開　入園須網上預約

▲ 受疫情影響，東京迪士尼於今年2月29日起關閉，時隔4個月將於7月重開。

東京迪士尼因疫情關閉4個月，終趕及在暑假前重開。東京迪士尼宣布，東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋將於7月1日重新開放，惟會限制入場人數、遊客必須提前在網上預約到訪日期，本周四（25日）下午3時開始接受預約。

東京迪士尼的營業時間暫定為早上8時至晚上8時。入園時得量體溫，園區內強制規定戴上口罩，並保持安全距離，遊樂設施、景點以及餐廳亦會採取限制措施。此外，東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋的部分設施將繼續暫停開放。

樂園表示，網上預約將有約1個月後的入園日期可供選擇。據悉，樂園或會將每日入場人數限制在1.5萬人。

受疫情影響，全球迪士尼樂園相繼關閉，東京迪士尼於今年2月29日起關閉，至今已達4個月時間。香港迪士尼於上周四（18日）有限度開放。美國佛羅里達州的華特迪士尼世界（Walt Disney World）將於7月11日有限度重新開放。

另外，日本環球影城已於6月8日逐步重開。位於東京的Sanrio彩虹樂園決定7月20日重開。

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編輯：袁諾曦

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