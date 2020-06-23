新地商場推「萬元狂賞」活動 顧客有機會獲得逾萬元現金券

政府派錢1萬元，新鴻基地產 （00016） 旗下24個商場亦推出多項購物優惠及現金券回贈，顧客有機會於一天內獲得價值10,110元的現金券。 新地24個商場聯手推出是次「萬元狂賞」活動，預計將送出總值700萬元現金券。

（1）新地將於7月1日至7月26日期間，逢公眾假期及週六、日共9天，每天推出「萬元狂賞」，當天於同一個參與商場電子累積消費金額最高的消費者，可獲10,000元現金券。

（2）6月29日至7月26日期間新地推出「日日獎」，顧客在新地商場以電子消費滿指定金額即可獲現金回贈：消費滿500元獲贈價值30元現金券；消費滿1,000元獲贈價值80元現金券。The Point by SHKP 會員更只需消費滿450元及900元便可獲得相應獎賞，並同時賺取消費積分。積分可以兌換電子現金券及禮品。 因此，顧客有機會於活動期間的週末獲得共10,110元現金券。

▲ 沙田新城市廣場8000呎戶外平衡車公園現已開幕，The Point會員可以積分換領平衡車車貼或可製作具個人風格的平衡車車牌及借用平衡車及裝備服務

▲ APM消費送「睇戲通行証」電子現金券、睇戲送餐飲券，駕駛人士更可有泊車優惠，於場內拍照「打卡」再送最潮幸運禮物。

▲ 將軍澳中心推出於指定商戶消費即可享高達5小時免費泊車優惠，平日於場內午膳消費送美容禮券。

新地自2月起，已推出連串商場優惠及消費獎賞計劃，預計今年內送出最少6,000萬元消費獎賞。剛完結的「心意分享 人人有獎」活動，參與人次接近 2 0 萬人，人均消費達$1,200 - 1,500。

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