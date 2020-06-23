新地商場推「萬元狂賞」活動 顧客有機會獲得逾萬元現金券

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【港區國安法】DWS︰美國取消港特殊貿易地位 對經濟衝擊有限
政府派錢1萬元，新鴻基地產 （00016） 旗下24個商場亦推出多項購物優惠及現金券回贈，顧客有機會於一天內獲得價值10,110元的現金券。 新地24個商場聯手推出是次「萬元狂賞」活動，預計將送出總值700萬元現金券。
（1）新地將於7月1日至7月26日期間，逢公眾假期及週六、日共9天，每天推出「萬元狂賞」，當天於同一個參與商場電子累積消費金額最高的消費者，可獲10,000元現金券。
（2）6月29日至7月26日期間新地推出「日日獎」，顧客在新地商場以電子消費滿指定金額即可獲現金回贈：消費滿500元獲贈價值30元現金券；消費滿1,000元獲贈價值80元現金券。The Point by SHKP 會員更只需消費滿450元及900元便可獲得相應獎賞，並同時賺取消費積分。積分可以兌換電子現金券及禮品。 因此，顧客有機會於活動期間的週末獲得共10,110元現金券。
新地自2月起，已推出連串商場優惠及消費獎賞計劃，預計今年內送出最少6,000萬元消費獎賞。剛完結的「心意分享 人人有獎」活動，參與人次接近 2 0 萬人，人均消費達$1,200 - 1,500。
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