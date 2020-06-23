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【新冠肺炎】中國要求大豆出口商出示「無病毒證明文件」

環球政經 16:07 2020/06/23

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《彭博》報道，美國及巴西的大豆出口商被中方要求提供文件，證明貨品不含新冠病毒，與肉類製品市場採取的措施類似。而且中國買家要求大豆銷售商遵守中國的法規和標準，及聯合國糧農組織（FAO）及世衛（WHO）針對疫情而發布的食品安全指南，以確保進口到中國的食品不受病毒感染。

相關文章：【新冠肺炎】北京爆第二波疫情　歐洲這個行業卻率先受挫

中國上週下令禁止進口美國泰森食品（Tyson Foods）一間工廠肉類製品，該工廠有上百名員工接受病毒檢測呈陽性。《彭博》引述美國肉類出口協會（USMEF）指，該禁令針對「各種的肉類、海鮮及其他食品」。報道又指，中國從上周起已對進口肉類進行病毒檢測。

相關文章：【新冠肺炎】與北京新發地市場相關　天津現人傳人本地感染個案

北京新發地市場日前爆出在處理進口三文魚的砧板上，驗出新冠病毒，其後中國政府下令暫停進口三文魚。雖然中方指目前沒有證據顯示三文魚是感染源頭或播毒媒介，但多個主要城市的超市已將三文魚下架。

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