東京及巴黎迪士尼　將於下月有限度重開

新冠肺炎疫情緩和，不少國家城市的主要景點及樂園陸續開放，早前上海迪士尼及香港迪士尼亦重新開放，而東京迪士尼及巴黎迪士尼亦宣布將於下月開放。

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東京迪士尼度假區的經營者東方樂園株式會社（Oriental Land）今日（23日）宣布，將於本月25日恢復門票銷售，預料於下月（7月）1日重新開放樂園，同時實施防疫措施。是次除了會實施人數限制外，樂園亦會調整開放時間，為上午8時至晚上8時。此外，樂園亦要求遊客入園時，須佩戴口罩、在入口處量度體溫以及填寫健康申報表等。與大部分樂園一樣，遊客都須先提前預約日期購票才可入場。

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另一方面，巴黎迪士尼樂園預料下月15日重開，同時會提供逾2000個洗手及消毒設施。與東京迪士尼一樣，將限制入場人數外，都會要求遊客保持社交距離及佩戴口罩。而樂園內的煙花及巡遊活動將會暫停。

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