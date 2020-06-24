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【讀男分享】減肥、儲錢為何做不到　如何誘惑自己做不想做的事？

名人薈萃 08:00 2020/06/24

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食健康食物、學習新知識以及做運動都不是容易的事情。我們都明白它們是重要的，但總是無法好好地實行。

為什麼我們抗拒健康習慣？

這個問題源自我們的天性。人類的進化史十分長久，但真正的轉變只出現在近100年。古時候人類的行為模式就是：

做A事情後，立刻獲得B結果。例如在看到動物後，立刻逃跑。結果是被吃掉或逃脫成功。做運動這個行為所獲得的成果是顯而易見，而且是即時性的。但是，隨著人類社會以及科技發展，我們行為所帶來的結果開始從即時轉變為延遲。

現在溫習是為將來的考試做好準備；
做運動後，我們的體重會在一段時間後下跌；
現在儲錢，30年後將會實現財務自由。

由於現在行動所帶來的結果並不是即時性，我們雖要一段時間後才能發現它的好處。因此，我們的內心會對於健康習慣應到抗拒。因為它並不會為我們帶來「即時效果」。

相反，壞習慣卻會為我們帶來即時的滿足感。吸煙能令人感到即時滿足、甜品能令人感到即時愉快。好習慣與壞習慣兩者存在著時間差異。因此，我們會偏好壞習慣、抗拒好習慣。

如何建立好習慣？

對於即時性的影響其實就是人們對於「獎勵」的渴望。當做某件事情後能獲得即時獎勵，我們便能更有動力去做某件事情。

那麼，我們可以如何透過「即時獎勵」推動自己去做某件事呢？

假設你想建立儲錢習慣，第一件事情可以做的就是開設一個戶口，把這個戶口命名為你想實現的願望，例如：「環遊世界基金」、「移民基金」等。

每當你成功地進行了節省金錢的行為時，便可以即時把所節省的金錢儲入帳戶內。例如你成功抗拒誘惑，避免購買最新型號的iPhone後，便可以即時把該iPhone的費用儲入戶口內。

這個行為能幫助你把延遲獲得的好處變成即時性。即時地減低你與實現願望的距離。

由於這個行為能為你帶來即時獎勵，你能因此而獲得即時滿足。對於滿足的行為，你的大腦將會感到喜悅。因而更有慾望地去實現。

 

原文刊自1% BETTER DAILY WITH ISAAC

 

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撰文 : Isaac Wong 21歲自學編程，寫出過萬人下載的電子商貿App Sparktake；自學行銷，經營出高達21.8萬粉絲的Instagram帳號Sparksine；自學網站，為客人製作出過百萬美元收入的網站。

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