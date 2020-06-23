【二手成交】西半山豪宅以7,380萬成交 夠買13伙沙田第一城　為何商界名人愛聚居於此物業﹖

經濟前景未明，近期不少豪宅業主趁樓市回暖散貨，部份業主需要大幅劈價才能將單位「甩手」，但最近西半山威都閣錄得一宗大額單位成交，原業主只輕微減價3%，單位即獲承接，成交價高達7,380萬元，為何這物業有價有市﹖

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利嘉閣地產高級聯席董事張智恆表示，市場新近錄得威都閣中層B室單位的二手成交，該單位實用面積約2,320方呎，為四房套連工作間及工人套間隔，外望可享優美海景。單位於去年放盤，原開價7,580萬元，其後減價約200萬元或約3%，日前以7,380萬元以交吉形式易手，折合實用面積呎價約31,810元。據了解，原業主於1990年11月斥資398萬元購入上述單位，持貨約30年，現轉手帳面獲利約6,982萬元，賺價高達18倍。

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張智恆指，上述為威都閣本月至今首宗二手買賣成交，該屋苑主要為用家為主，物業鮮有放盤，每年只有1至2宗二手成交，現時市場上並無其他放盤提供。

以現時沙田第一城實用面積約284平方呎的入場單位計算，成交樓價約550萬元水平，換言之，以上威都閣成交金額7,380萬元足夠購入13個沙田第一城單位！

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位於旭龢道3號的威都閣，物業於1981年12月入伙，樓齡達39年，但屬於區內無論是實用率及級數也甚為高的豪宅物業，吸引不少商界名人聚居於此。威都閣的最大優勢，是位於地勢較高的旭龢道，鄰接羅便臣道頭段，附近樓宇密度相對略低，故威都閣大部份單位景觀可望全海景。同時，威都閣採一梯兩伙設計，私隱度較高，也提供實用面積逾2,300平方呎的四房巨宅，單是客廳的面積已近600平方呎，難怪成城中名人的心頭好。

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