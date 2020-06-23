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【新股IPO】安永：未見大量中概股急於回歸 料香港全年IPO集資2200億

金融經濟 14:51 2020/06/23

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安永亞太區上市服務主管蔡偉榮（左）表示，未見有大量中概股急於回歸香港作第二上市

安永發布報告，指受惠於中概股第二上市，今年上半年香港新股市場集資額推高至870億元，按年增加21%，集資總額全球排名第三位，僅次於上交所及納斯達克。安永預計，全年集資總額約2200億元，但疫情仍然反覆，不排除下季有機會調整。不過，安永認為香港能穩守全球集資額三甲位置。

安永報告顯示，香港上半年錄得有59隻新股上市，較去年同期下跌20%，不過受惠於中概股回歸上市，上半年集資總額錄得升幅，單計網易 （09999） 及京東 （09618） 已合共集資約543億元，佔香港上半年總集資額62%。

安永亞太區上市服務主管合夥人及華南區服務合夥人蔡偉榮表示，目前未見有大量中概股急於回歸香港作第二上市，部份在美國上市的中概股亦有自己的方法融資，未必以第二上市方式融資。不過，他又表示若部分中概股決定來港上市，其上市程序將會較一般公司申請上市快.

安永指出，今年上半年上市的行業主要為新經濟企業，當中8家新經濟健康及科技企業，佔上半年總集資額約85%。安永預計下半年新股上市的行業主要圍繞消費零售、科技、建築基建、房地產及健康。

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記者：謝卓榮

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