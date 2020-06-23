【書展2020】特設晚間進場優惠冀分散人流　入場派免洗搓手液

▲ 第31屆香港書展將於7月15日開鑼，連同運動消閒博覽，一連七日吸引逾730間展商。圖為去年書展。（資料圖片）

第31屆香港書展將於7月15日開鑼，連同運動消閒博覽，一連七日吸引逾730間展商，展商數目較去年減少10%，但大會強調規模與往年相若。因應今年疫情，貿發局特別要求所有進場人士佩戴口罩，又設置體溫檢測站。

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今年書展以「心靈勵志」為主題，於7月15日至21日舉行。貿發局稱，為分散人流，今年書展除了提供「上午進場票」優惠外，亦增設「晚間進場票」優惠，以及「免費再進場特別優惠」。大會亦向每位在場人士派發免洗搓手液一支。

貿發局副總裁周啟良指，面對今年疫情，該局特別投放資源在書展網站增設「文化網上行」專頁。該專頁將提供網上閱讀、博物館展覽及文化活動資源。

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書展防疫措施：

保持會場環境衞生

* 規定展商及參觀人士佩戴口罩;

* 於會場設置紅外線體溫檢測站

* 於場內不同地點提供酒精搓手液

* 定時用消毒劑徹底清潔升降機內的顯示板、自動扶手電梯、門把手以及枱櫈

* 加強清潔及消毒會場，包括參展商攤位、場內設施及洗手間

* 加強會場內的鮮風轉換效率

* 於會場當眼位置增設衞生建議提示牌，並於展會網站發佈個人衞生貼士

* 增聘「健康大使」及安排衞生署吉祥物「匿獅Lion」（Lazy Lion）於場內向參觀人士傳遞防疫訊息

疏導人流

* 鼓勵參觀人士於到訪前，在網上或指定地點如便利店預先購票，減少入場等候時間及近距離接觸

* 要求參觀人士在會展範圍排隊時保持一定距離；地上會貼有標誌提示排隊的疏距

* 鼓勵市民分流進場優惠：

* 提供「上午進場票」優惠: 書展期間每日中午12時前入場，只需港幣十元(門票只限會展現場發售)

* 增設「晚間進場票」優惠: 7月15、 16、19及20日 (星期三、四、日及一)，晚上7時後入場，只需港幣十元 (門票只限會展現場發售)

* 調整「免費再進場特別優惠」: 凡以正價購買7月15或16日(星期三及四)香港書展門票的人士，可憑完整票尾免費於以下時段各進場一次:

I. 7月17-19日(星期五至日)晚上7時後

II. 7月20日(星期一)晚上7時後

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記者：葉泳珊