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【眼見未為真】Google圖片推Fact Check功能　驗證真假

科技 15:52 2020/06/23

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Google周一（22日）宣布，將為Google圖片添加ClaimReview，以事實查證（Fact Check）真偽。

真亦假時假亦真，面對Deepfake技術愈益成熟，「有圖為證」亦真假難辨。Google周一（22日）宣布，將為Google圖片添加ClaimReview，以事實檢查（Fact Check）真偽。

Google指出，期望用家在谷歌圖片搜索中，透過「Fact Check」標籤判斷圖片是否準確；如果搜尋頁面所列圖片底下，附有事實查核標籤，即代表可信任有關圖片。只要輕按一幅圖片來查看詳情，將出現事實查證摘要，指出錯誤之處，並提供相關文章的鏈接以了解該圖像。

加強打擊假新聞　歐盟要求Facebook、Twitter每月提供報告

Twitter測試新功能　標記假新聞內容

從開發者的文件發現，ClaimReview事實查核機制分為5個級別，1代表「虛假」、2代表「大部分虛假」、3代表「半真半假」、4代表「基本屬實」以及5代表「真實」。Google強調，引入ClaimReview不會影響圖片的搜索排名，系統旨在提供最可靠的訊息，包括查證事實的來源。

早於2016年，Google便在新聞上引入ClaimReview，並適用於網頁的搜尋結果。

責任編輯：姚慧儀

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