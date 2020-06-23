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【中印衝突】印媒指印度要中方撤軍 兩國密會11小時

環球政治 14:36 2020/06/23

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印媒報道，兩國軍方高層周一舉行會議，印方在會上要求中方撤出發生衝突的地點加勒萬河谷。

中印兩國上周在邊境爆發軍事衝突，兩國關係加劇緊張。印媒報道，兩國軍方高層周一（22日）在邊境實際控制線（LAC）中方一側舉行會議，會議時間長達近11小時。據悉，印方會上要求中方撤出發生衝突的地點加勒萬河谷。

【中印衝突】印媒：中方首度證實有軍官死亡

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印媒《印度斯坦時報》 (Hindustan Times)報道，印度第14軍司令辛格（Harinder Singh）與中國南疆軍區司令員柳林，周一在中國境内的摩爾多（Moldo）邊境會談。會議約在上午11時半開始，並於同日晚10時15分結束，持續近11小時。

《印度斯坦時報》引述2名消息人士指，印方於會上要求中方撤出班公錯（Bangong Tso）北岸一系列戰略要地，由於解放軍於該地區設有地堡、碉堡及哨站，印方更要求中方恢復相關地區在衝突前的狀態。

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據悉，印軍尤其憂慮解放軍進駐班公錯（Bangong Tso）北岸一系列戰略要地的活動，認為中方在該處設立的軍事陣地，限制了印軍視為領土的巡邏地區範圍。印方更要求中方軍隊由目前的位置，撤退至今年4月初停留的地區。

兩國發生軍事衝突後，雙方同時重整邊境實際控制線兩側的軍力，各自派過千名士兵駐守。印度據報更改變接敵規則，放棄遵守中印多年邊境衝突不動用槍械協議。

【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議

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《印度斯坦時報》上周引述2名匿名印度高級官員指，印軍批准邊防指揮官不必再遵守中印不開火協議，如遇上「非常情況」（extraordinary situations），可採取一切行動對付中國軍隊。

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責任編輯：何穎兒

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