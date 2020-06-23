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港鐵下月1日起　推八達通「程程20%車費扣減」優惠

理財智慧 15:05 2020/06/23

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港鐵宣布，於下月1日起至明年 (2021年)1月1日期間，把「程程3.3%車費扣減」優惠提升至「程程20%車費扣減」。「程程3.3%車費扣減」優惠原定於下周二 (30日)起實施，憑八達通乘搭港鐵、輕鐵或港鐵巴士之付款車程，即可享程程3.3%車費扣減。在「程程3.3%車費扣減」中，可與轉乘優惠、 特惠站優惠、早晨折扣優惠及全月通加強版連接車程75折優惠同時使用，但就不適用於東鐵綫頭等額外費、機場快綫及港鐵接駁巴士。

其他文章：【有片睇】唔洗1分鐘 加八達通入Apple Pay

其他文章：【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至$200　港鐵車費8折月票全減$100

是次「程程20%車費扣減」，即可享達8折的車費扣減。港鐵表示，在新優惠下，若連同「「早鳥」出閘，車費65折」一起使用，成人八達通最高可享有達約45折車費優惠。如果市民購買今年7月至12月的月票 （全月通加強版」、「港鐵都會票」），均可享100元扣減。

港鐵免費Wi-Fi覆蓋範圍同時於下月1日起，擴展至全綫重鐵車站大堂及月台；啟德站、顯徑站、鑽石山站屯馬綫月台則於9月開始提供免費Wi-Fi服務。

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