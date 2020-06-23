  • 32°C
香港時間 : 2020623日 (二) 14:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】特朗普：倘未緩和 將失200至400萬人命

環球社會熱點 14:37 2020/06/23

分享：

【美國疫情】特朗普：倘未緩和 將失200至400萬人命

美國疫情反彈，總統特朗普表示，新冠肺炎死亡人數可能超過15萬人。他大讚華府抗疫有成，把美國帶回正軌，指如果疫情未緩和，美國將失去200萬至400萬條人命。美國目前逾12萬人病逝，南部和西部多個州分感染人數回升。

英國倫敦帝國學院（Imperial College of London）3月警告，如果美國沒有採取任何行動遏止病毒傳播，死亡人數可能多達220萬人。

【美國疫情】特朗普造勢會8職員染疫 2人據報屬特勤局

【中美貿易戰協議】納瓦羅曾稱「玩完」 特朗普急否認

病毒仍在南部和西部多個州肆虐，被問及是否繼續舉行競選集會，特朗普（Donald Trump）未有正面回應，僅稱「一直很擔心安全，希望擺脫到病毒」。

特朗普無視外界反對，日前舉行新冠肺炎爆發以來首場選舉造勢大會，累計8名工作人員確診。他將如期出席周二（23日）在亞利桑那州鳳凰城舉行的競選活動。

【美國疫情】美累計確診逾228萬宗 多達12萬人死亡

【美國疫情】美國關島美軍基地 37名空軍士兵確診

多州已大幅解封，重災區紐約進入下一個封解階段，允許非必要的商店恢復營業。當局建議，地鐵開始為乘客量出體溫、利用人工智慧辨別乘客有否配戴口罩。

另外，白宮表示，已縮減訪客量體溫的規模，但與特朗普及副總統彭斯（Mike Pence）有接觸的人，仍須接受檢檢。白宮發言人迪爾（Judd Deere）解釋，由於華盛頓特區已進入第2階段解封，故白宮這決定為配合解封進度。

惟南部和西部20個州的疫情再來。其中，佛羅里達州確診破10萬人，單日新增近3000人染疫。而華盛頓州中部的亞基馬縣（Yakima County）患者急增，縣內醫院飽和，很多患者需轉送西雅圖治療。

【中美角力】美國勒令鳳凰衛視旗下電台 48小時內停播

【中美角力】美國加強限制駐美中國官媒 列為外國使團

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：鄧燕君

相關文章

【美國疫情】特朗普造勢會8職員染疫 2人據報屬特勤局
今日
【美國疫情】特朗普造勢會8職員染疫 2人據報屬特勤局
【中美貿易戰協議】納瓦羅曾稱「玩完」 特朗普急否認
今日
【中美貿易戰協議】納瓦羅曾稱「玩完」 特朗普急否認
【加拿大疫情】多倫多允許企業 從周三開始重新開業
今日
【加拿大疫情】多倫多允許企業 從周三開始重新開業
【美股收市】蘋果微軟造好 納指收市破頂 道指升逾百點
今日
【美股收市】蘋果微軟造好 納指收市破頂 道指升逾百點
【美國疫情】美累計確診逾228萬宗 多達12萬人死亡
今日
【美國疫情】美累計確診逾228萬宗 多達12萬人死亡
疫情 選舉 特朗普 紐約 華盛頓州 佛羅里達 亞利桑那 美國 白宮 新冠肺炎

下一篇文章

【中印衝突】印媒指印度要中方撤軍 兩國密會11小時

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間14:00）
特朗普造勢會被整蠱 抖音用戶搶門票後放飛機
特朗普造勢會被整蠱 抖音用戶搶門票後放飛機
【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議
【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議
【美國疫情】確診大反彈 日增3萬重返封城水平
【美國疫情】確診大反彈 日增3萬重返封城水平
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度官員：解放軍40死「至少多印一倍」
【中印衝突】印度官員：解放軍40死「至少多印一倍」