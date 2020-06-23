▲ 【美國疫情】特朗普：倘未緩和 將失200至400萬人命

美國疫情反彈，總統特朗普表示，新冠肺炎死亡人數可能超過15萬人。他大讚華府抗疫有成，把美國帶回正軌，指如果疫情未緩和，美國將失去200萬至400萬條人命。美國目前逾12萬人病逝，南部和西部多個州分感染人數回升。

英國倫敦帝國學院（Imperial College of London）3月警告，如果美國沒有採取任何行動遏止病毒傳播，死亡人數可能多達220萬人。

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病毒仍在南部和西部多個州肆虐，被問及是否繼續舉行競選集會，特朗普（Donald Trump）未有正面回應，僅稱「一直很擔心安全，希望擺脫到病毒」。

特朗普無視外界反對，日前舉行新冠肺炎爆發以來首場選舉造勢大會，累計8名工作人員確診。他將如期出席周二（23日）在亞利桑那州鳳凰城舉行的競選活動。

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多州已大幅解封，重災區紐約進入下一個封解階段，允許非必要的商店恢復營業。當局建議，地鐵開始為乘客量出體溫、利用人工智慧辨別乘客有否配戴口罩。

另外，白宮表示，已縮減訪客量體溫的規模，但與特朗普及副總統彭斯（Mike Pence）有接觸的人，仍須接受檢檢。白宮發言人迪爾（Judd Deere）解釋，由於華盛頓特區已進入第2階段解封，故白宮這決定為配合解封進度。

惟南部和西部20個州的疫情再來。其中，佛羅里達州確診破10萬人，單日新增近3000人染疫。而華盛頓州中部的亞基馬縣（Yakima County）患者急增，縣內醫院飽和，很多患者需轉送西雅圖治療。

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記者：鄧燕君