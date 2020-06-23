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【全球暖化】最凍北極小鎮38°C高溫破記錄　成北極圈105年最熱紀錄

環球政經 14:07 2020/06/23

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位於北極圈內、被稱為全球最凍地方之一的俄羅斯西伯利亞小鎮Verkhoyansk，日前錄得破天荒攝氏38°C的高溫，比當地同期正常氣溫高出18°C，打破北極圈維持105年的最熱紀錄。

俄羅斯小鎮Verkhoyansk被稱為全球最凍地方之一，比美國阿拉斯加著名追極光景點Fairbanks更近北極，上年11月更錄得攝氏零下-51°C的低溫紀錄。6月20日，Verkhoyansk錄得38°C的高溫，屬北極圈內罕見，即使是出名陽光與海灘的美國邁阿密（Miami），124年來亦只有一次錄得接近38°C的氣溫。

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目前北極圈的最高氣溫紀錄，是1915年在美國阿拉斯加展望溪（Prospect Creek）錄得的近38°C，這次Verkhoyansk的高溫紀錄一旦得到官方認證，將打破北極圈維持了105年的最熱紀錄。

今年西伯利亞地區時常錄得異常高溫，而當地炎熱乾燥的氣候亦令火災頻生，火災冒出的濃煙甚至在衛星圖片上都可清晰看到。科學家曾推算在全球暖化持續下，到了2100年時的氣候，而今年俄羅斯1月至5月的平均溫度已達推算模型中的氣溫水平，足足早了80年實現，令人更關注氣候暖化的問題。

 

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