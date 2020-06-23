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【新股IPO】永泰生物下周一啟動招股　一手入場費約11111元

金融經濟 13:46 2020/06/23

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永泰生物下周一開始招股。

生物科技股永泰生物 （新上市編號：06978） 今天（23日）開簿及開始投資者路演，下周一（29日）啟動招股，招股價介乎10.5元至11元，一手（1000股）入場費為11110.8元，集資最多11億元；7月10日掛牌。

公司此次引入4個基石投資者，包括Poly Platinum Enterprises認購2000万美元；天士力（香港）醫藥投資有限公司認購1000万美元；Ji Hongchang以及China Lesso Group分別認購500万美元。

永泰生物製藥專注於細胞免疫治療藥物研發，目前有10條產品管線，其中一款治療肝癌的EAL產品已達臨床試驗二期。

不過，與大多數在生物科技股一般尚未盈利。目前公司唯一收入來源於其他收入，包括提供細胞凍存服務收取的收入、銀行存款利息收入、政府補助等。根據初步招股書顯示，2018年至2019年公司虧損不斷擴大，2018年虧損3476.6萬元（人民幣，下同）增至2019年的1.09億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

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