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瑞信：負面消息大致消化　恒指未來3至6個月料衝二萬六關

金融經濟 13:41 2020/06/23

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瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，基於美國總統大選，未來半年美國需要穩定的經濟及政治環境，美方向中方大力實施政策的風險減低。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，港股仍然充斥許多不明朗的因素，但市場已大致將負面消息消化，中美關係較去年有進步，加上預期未來資金將持續流入市場，多個正面消化反而未反映，料未來3至6個月恒指衝26000關，看好科網、醫療保健及中港房地產版塊。

邵志銘解釋，基於美國總統大選，未來半年美國需要穩定的經濟及政治環境，美方向中方大力實施政策的風險減低，同時，雖然中方有能力將人民幣貶值以抵禦美方帶來的衝擊，但近期人民幣滙率持續上升，反映中方不願利用人民幣作工具影響貿易協議，中方亦多次強調會履行協議內容。

資金供應增為股市帶來支持

他續指，外資早前雖然大量流出，但北水持續緩慢增加，多隻新股亦將帶動熱錢流入。此外，投資者或將現金的資產配置作調整，政府派發1萬元亦有助資金流入市場，故認為本港資金供應量多，為股市帶來支持。

對於國安法對香港的影響，邵志銘表示，香港長遠投資環境未如想像般差，認為市場稍微反應過度，由於國安法的詳情未出，難以評論，但凡是市場不喜歡的消息便是不明朗因素。

發達經濟體料迎來V彈

環球憂慮第二波疫情爆發，瑞信私人銀行亞太區首席投資總監伍澤恩形容，疫情為世紀一遇的事件，現時仍為巨大的風險，但相信對經濟的打擊及恢復為史上最急劇。他預期，發達經濟體會迎來「V形」反彈，其中僅中國經濟今明兩年錄得正增長，分別為3%及5.6%的增長。而新興市場則會迎來「U型」反彈。

瑞信私人銀行南亞區首席投資總監Ray Farris表示，亞洲疫情「先進先出（first in first out）」，而美聯儲預期未來2年維持零利率，在低利率環境下，亞洲區美元債的息差會偏高，為投資者帶來機會。他預期，亞洲區投資級別的債券回報為5%，高收益債的回報達8%。他又認為，現時股票的估值不貴，相信科技、醫療保健將會持續跑赢大市。

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