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杜魯多斥華藉機施壓　拒以孟晚舟交換兩加國公民

環球政經 14:44 2020/06/23

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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）批評中方基於政治理由，任意拘留兩名加拿大公民，企圖就華為副董事長孟晚舟引渡案向加拿大施壓，並指拒絕以孟晚舟作為交換兩名加拿公民的籌碼。

相關文章：加拿大、英國建5G網絡　或棄用華為

中國外交部發言人趙立堅早前指，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovirg）和商人斯帕弗（Michael Spavor）因涉及間諜活動被拘留，與孟晚舟案無關。杜魯多反駁道，中方明顯將這些案件綑綁在一起，兩名加拿大公被任意拘留，加拿大以及全世界都不會接受中國這種手段，並指拒絕介入法院審理的案件，以孟晚舟作為交換兩名加拿公民的籌碼。

相關文章：引渡孟晚舟案續審 滙豐將「演講PPT」轉交美國成重要證據

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦發聲明，表示高度關注中國拘留加拿大公民，批評中方的起訴出於政治動機、毫無理由，要求立即釋放兩人。

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