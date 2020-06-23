【疫市營商】Tea WG首推網購服務　訂滿1,000元免運費兼贈200元禮券

▲ Tea WG推出全新網上訂購及外送服務，並推出限時優惠，包括訂滿1,000元免運費兼贈200元禮券，以及手工冰茶包買一送一。（資料圖片）

Tea WG推出全新網上訂購及外送服務，安坐家中即可選購心水茗茶及甜品。為慶祝外送服務正式推出，即日起至6月30日網上訂購滿1,000元，需包含Tea WG冰茶包系列，即享免運費優惠，更可獲贈兩張100元晚餐禮券，適用於Tea WG國際金融中心沙龍及精品店。

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Tea WG送遞服務於星期一至日均提供，需達最低消費額360元，另按地區額外收取150至200元運費，選購滿1000元則可享免運費優惠。送貨範圍覆蓋港島、九龍區及新界區，但不覆蓋部分地區及離島。

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此外，Tea WG推出特色夏日優惠，即日至7月31日期間，於全線Tea WG沙龍及精品店選購手工冰茶包，可享買一送一優惠，每盒原價為238元。手工冰茶包款式如法式伯爵茶、摩洛哥薄荷綠茶、粉紅佛朗明哥之茶、盛夏緋紅、雞尾酒時刻之茶、蘋果尊爵茶及蜜糖法蘭西茶。

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責任編輯：朱悅瀅

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