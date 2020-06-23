  • 31°C
香港時間 : 2020623日 (二) 13:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】Tea WG首推網購服務　訂滿1,000元免運費兼贈200元禮券

商業 13:25 2020/06/23

分享：

Tea WG推出全新網上訂購及外送服務，並推出限時優惠，包括訂滿1,000元免運費兼贈200元禮券，以及手工冰茶包買一送一。（資料圖片）

Tea WG推出全新網上訂購及外送服務，安坐家中即可選購心水茗茶及甜品。為慶祝外送服務正式推出，即日起至6月30日網上訂購滿1,000元，需包含Tea WG冰茶包系列，即享免運費優惠，更可獲贈兩張100元晚餐禮券，適用於Tea WG國際金融中心沙龍及精品店。

【疫市營商】Market Place by Jasons 日之夏祭　日本零食低至9.9元和牛55 折

Tea WG送遞服務於星期一至日均提供，需達最低消費額360元，另按地區額外收取150至200元運費，選購滿1000元則可享免運費優惠。送貨範圍覆蓋港島、九龍區及新界區，但不覆蓋部分地區及離島。

【疫市營商】置富Malls首推商場手機APP　設點對點商舖導航功能

此外，Tea WG推出特色夏日優惠，即日至7月31日期間，於全線Tea WG沙龍及精品店選購手工冰茶包，可享買一送一優惠，每盒原價為238元。手工冰茶包款式如法式伯爵茶、摩洛哥薄荷綠茶、粉紅佛朗明哥之茶、盛夏緋紅、雞尾酒時刻之茶、蘋果尊爵茶及蜜糖法蘭西茶。

【疫市營商】P助卡通農莊登陸新都會廣場　首設11呎高粉紅兔兔打卡位

責任編輯：朱悅瀅

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

 

相關文章

【疫市營商】Market Place by Jasons 日之夏祭　日本零食低至9.9元和牛55 折
2020/06/22
【疫市營商】Market Place by Jasons 日之夏祭　日本零食低至9.9元和牛55 折
【疫市營商】置富Malls首推商場手機APP　設點對點商舖導航功能
2020/06/22
【疫市營商】置富Malls首推商場手機APP　設點對點商舖導航功能
【疫市營商】一風堂限定會員優惠　指定拉麵半價最平34元
今日
【疫市營商】一風堂限定會員優惠　指定拉麵半價最平34元
【疫市營商】P助卡通農莊登陸新都會廣場　首設11呎高粉紅兔兔打卡位
今日
【疫市營商】P助卡通農莊登陸新都會廣場　首設11呎高粉紅兔兔打卡位
著數優惠 網上購物 茶品 飲食優惠

下一篇文章

【保就業計劃】工會質疑保就業成效　僱主用服務費剋扣員工補貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【父親節】港人慣用綫上購物　手錶品牌網銷按年最高增20%
【父親節】港人慣用綫上購物　手錶品牌網銷按年最高增20%
【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」
【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」
【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業
【保就業計劃】首批逾2.5萬僱主涉48億補貼　涵蓋零售航空飲食旅遊業
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【書展2020】書展門票即日起發售　安排一切如常？
【書展2020】書展門票即日起發售　安排一切如常？