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【蘋果WWDC】新版macOS Big Sur登場　加入Widget插件＋控制中心

科技 13:13 2020/06/23

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壓軸登場的新一代macOS作業系統「macOS Big Sur」，是自Mac OS X推出以來，最重大的設計升級。

蘋果（Apple）一年一度開發者大會（WWDC）透過網上直播，正式開始今年活動。壓軸登場的新一代macOS作業系統「macOS Big Sur」，是自Mac OS X推出以來，最重大的設計升級，當中改變了不少細節，更引入iOS的控制中心和實用小工具，使操作介面更煥然一新。

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新版macOS以美國加州中部海岸Big Sur命名，是次帶來全新寬闊設計，不但令導覽變得更加簡單，同時更易操控選項帶，包括視窗邊角的弧度、用色和素材等，卻特意保留Mac的圖標。此外，按鈕和控制項目會在有需要時顯示，不用時則隱藏起來。視覺上畫面更顯簡潔之餘，用家的內容會置於正前方，整個使用體驗感覺更為集中、明快和熟悉。

值得一提的是，macOS Big Sur加入了iOS特有的控制中心和小工具，自訂選單列配備全新控制中心，方便用家從桌面快速取用各種控制項目。更新後，通知中心將附上更多互動通知和不同尺寸的小工具，只要點選介面右上角時間，就能顯示通知和小工具，與iOS一樣會將相關訊息疊合，展開後能進一步查看。

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macOS Big Sur的全新控制中心，方便用家從桌面快速取用各種控制項目。（蘋果提供圖片）

macOS Big Sur上經過更新的通知中心，將帶來更多互動通知和小工具，讓用家一眼就可看到更多相關資訊。（蘋果提供圖片）

Safari加快速度　自訂開始頁面

Safari亦迎來歷來最大更新，加快瀏覽器的運作速度和電池使用時間。蘋果聲稱，Safari載入常用網站的速度比Chrome平均快50%，分頁同樣經過重新設計，可在畫面內顯示更多分頁、預設展示網頁圖示，方便用家輕鬆分辨已開啟的分頁，以及讓用家只需將游標移動至分頁，便可獲取頁面預覽。

Safari的分頁重新設計後，可在畫面內顯示更多分頁、預設展示網頁圖示，以及在游標移動至分頁時提供頁面預覽。（蘋果提供圖片）

Mac App Store上增設了焦點編輯內容和排行榜等全新類別，讓用家可輕鬆發掘和下載Safari延伸功能。Safari也可自訂首頁，用家能設置背景圖片、閱讀列表和iCloud分頁等欄目，並內置翻譯功能。

用家可選擇Safari首頁的背景圖像和內容欄目，自訂體驗。（蘋果提供圖片）

想了解Safari如何保護網頁上的瀏覽活動，全新Privacy Report就容許用家可選擇何時，以及在哪些網頁使用Safari延伸功能，確保數據洩露密碼監控等工具不會披露密碼資訊。新一代macOS Big Sur將於下月開放測試，料今年秋季正式釋出更新。

Safari的全新Privacy Report，讓用家更清晰地了解Safari如何保護網頁上的瀏覽活動。（蘋果提供圖片）

責任編輯：姚慧儀

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