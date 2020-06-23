【中印衝突】印媒：中方首度證實有軍官死亡

▲ 印媒指中方上周透過外交渠道向印方證實，中方有軍官在邊境衝突中死亡。

中印上周爆發邊境衝突，兩國關係持續緊張。印度媒體指，中方上周透過外交渠道向印方證實，中方有軍官在邊境衝突中死亡。但中方至今仍未公佈傷亡。

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中印兩國上周一（15日）在新疆與印控克什米爾邊境之加勒萬河谷爆發衝突，是自1975年以來，中印邊境衝突首次有人死亡。印度軍隊合共96人死傷，包括20人死亡及76人受傷，中國官方則未有公佈傷亡情況。

印度交通部長辛格（V. K. Singh）早前接受印度TV News24訪問，指印軍有20人在衝突中死亡，更稱：「假如我方有20人成為烈士，那麼中方就至少會有翻倍傷亡。」

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印媒《印度時報》報道，中方證實有2名軍官在中印邊境衝突中死亡，包括1名指揮官。《印度斯坦時報》亦引述消息人士指，中方上周經由外交渠道向印方證實有人員傷亡，同樣稱包括1名指揮官。據悉，雙方在衝突翌日交換傷亡人員的遺體，包括該名中方指揮官的遺體。

據印媒報道，中印兩國對壘長達約7小時，印度上校指揮官巴布（Santosh Babu）墜崖後挑動印軍情緒，印軍為此全力作戰，《印度斯坦時報》更稱中方有16人死亡。

但印媒報稱的中方軍隊傷亡，未獲中印兩國政府證實。

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另外，印媒指中印軍隊指揮官周一（22日）在邊境實際控制線（LAC）中方一側舉行會議，持續近11小時，印方會上更要求中方軍隊撤出發生衝突的加勒萬河谷。

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責任編輯：何穎兒