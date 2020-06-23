富蘭克林：疫情推動企業數碼轉型　偏好雲計算、AI等領域

▲ 富蘭克林鄧普頓科技基金經理Jonathan Curtis。

港美科網股繼續熱炒。富蘭克林鄧普頓科技基金經理Jonathan Curtis表示，新冠肺炎疫情不僅加速環球企業向數字化轉型，社交隔離措施也改變民眾的工作及生活習慣，科技讓「Everything From Home」在家做任何事情皆成可能，因此科技股投資價值進一步凸顯，長期看好科技領域投資機會。

Jonathan Curtis指出現時企業數字化是大趨勢，疫情爆發令不少企業意識到轉型的重要性，紛紛追趕數字化。故看好相關投資主題，認為具有長期成長潛力，涉及不同科技領域包括人工智能、雲計算、數字支付、物聯網以及5G等。

疫情下的科技投資亦圍繞「Everything From Home」的主題，Jonathan Curtis坦言，科網企業在疫情期間扮演重要角色。例如，全球大型電商平台之一的阿里巴巴 （09988） 和京東 （09618） 等可令消費者足不出戶在家完成購物，同時也觀察到，傳統綫下零售商Walmart（美：WMT）和Nike（美：NKE）正在向數字化轉型。

另外，社交娛樂綫上化的趨勢使大型社交平台Facebook（美：FB）和騰訊 （00700） 受惠。而Zoom（美：ZM）、Cisco's WebEx、Google（美：GOOGL）、Microsoft（美：MSFT）等在家辦公軟件的需求日趨激增。

他補充，雖然全球疫情逐步緩解，但認為疫情只是催化劑，企業數字化轉型、民眾生活及消費習慣的數字化趨向，將會是長期趨勢。

Jonathan Curtis建議，投資科網公司優先考量公司是否有持續穩定的收入、盈利和現金流增長，業務的長期價值等；也需關注公司的管治能力和團隊。

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