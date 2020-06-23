SHOPLINE：網店須本地化　PayMe轉數快交易量明顯升

▲ 網購平台SHOPLINE香港區總經理韋百濤指出，網上零售除了數據安全和流量負荷外，靈活的銷售亦十分重要。（楊匡然攝）

由於抗疫措施持續，消費者已陸續轉向網上購物，令零售業愈來愈重視網上零售。與此同時，以非現金支付作為結帳工具的使用次數，亦不斷增加。摩根大通預計，全球消費者在綫上或透過移動裝置去購買商品和服務，將於2024年衍生1.1萬億美元（約8.5萬億港元）非現金支付。網購平台SHOPLINE香港區總經理韋百濤指出，有逾7成客戶在其平台下的網店購物時，均是於手機進行交易。

摩根大通指出，消費者需要更多的個性化和無縫銜接的電子商務體驗。對消費者而言，期望零售商安全地保存他們的個人資料數據，令他們下次消費更方便快捷。可是對零售商而言，他們並非無意提供更完善的購物體驗，而是往往在技術上需要花時間和成本。再者，零售商更需確保其系統提升安全性，以防資料外洩。

摩根大通商戶服務董事總經理Cindy Turner建議，利用指紋或面部識別等生物辨識技術進行交易，有助提升客戶的購物體驗。「當生物辨識技術除了可讓客戶快捷輕鬆地購買商品，亦可提高交易數據的安全性，提高客戶的信心。」Turner另建議，接受Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等數碼錢包有助網店擴大其客戶範圍。

2013年成立的SHOPLINE一直為不同品牌提供網店營運服務，協助品牌發展綫上零售業務。談及資訊數據安全時，韋百濤直言公司成立以來，都是使用AWS的雲端運算服務。他指出，除了數據安全外，AWS亦可協助公司確保流量突然增加時，平台仍可如常運作。

PayMe轉數快 交易量明顯升

韋百濤認為，網上零售除了數據安全和流量負荷外，銷售上的靈活性亦十分重要。他指出，現時有不同的節日或優惠日前，品牌及零售商都可按銷售策略，於網店制定不同組合或優惠，而平台亦提供更多的付款方式，供買家選擇。「以香港為例，PayMe和轉數快的交易量有明顯的增長。」他補充，平台亦已為網店提供送貨及物流追蹤的支援，以減輕品牌的營運負擔。

隨着不少人都慣用手機上網瀏覽資訊，平台亦早已調整系統，讓買家不論在手機或電腦等裝置購物時，享有相同的購物體驗。他另透露，在疫情期間有不少品牌及零售商於平台登記開設網店，而有網店的生意額更錄得50%的增長。他又補充，現時無論是中小企或是大企業，均需向綫上發展。而不少大企業除了着重功能及安全外，亦會關注網店的客製化選擇及限制等。

記者：楊匡然

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