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【WWDC 2020】Apple 推iOS 14　5大亮點逐個睇

環球政經 19:49 2020/06/23

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Apple今日（23日）在年度全球開發者大會上，公開預覽新系統 iOS 14，當中亦加入不少小道具和功能，iM就整理以下主要功能的資料：

1.App Library 把app分類

iPhone用戶都會知道，手機內的app都會直接在主畫面中顯示，如果下載丸多app，就需要手動整理，而App Library或許可以節省這個流程。主畫面的最後一頁的App Library，這可自動整理用戶的 app，並根據App Store進行分類。此外，用戶又可選擇顯示多少頁主畫面，去除自覺多餘的主畫面。除了把app分門別類外，App Library亦內置一個搜尋器、「Suggestion」及「Recently Added」兩個文件夾。

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2.「地圖」新增單車、電動車路線

地圖功能將會新增單車路線，當中會考慮高度、街道的繁忙情況，以及沿途會否出現樓梯。而電動車路線則會據座駕的目前電量和充電器類型，在已規劃的路線上顯示充電站位置。此外，地圖又會新增「指南」功能，提供城市景點列表。

3.App Clip

App Clip 是提供相關 app 部分體驗，用戶不須下載app又可探索 app 內容。用戶只需掃描 Apple 設計的全新 App Clip 碼、透過 NFC 標籤和二維碼、或者以「訊息」 app 或 Safari 分享，可探索和存取 App Clip，同時可享 app 提供的安全和私隱保障。

4.「翻譯」app 

該功能可翻譯 11 不同語言的語音和文字，當中包括英語、中語、法語、德語、西班牙語、意大利語、日語、韓語、阿拉伯語、葡萄牙語及俄語，值得留意的是是這未包括粵語在內。「翻譯」app與「Google 翻譯」的介面相似，用戶使用時，按下麥克風按鈕說話，系統便用對譯成另一種語言。「在裝置上翻譯」模式也可讓用戶可離線使用，以進行私密的語音和文字翻譯。

5.電子車匙

這對有車的用戶來說，可能是個喜訊，不用再怕會弄掉車匙，也可以以電話解鎖。用戶可利用 iPhone 或 Apple Watch 解鎖和啟動座駕。用戶可利用訊息 app 分享電子車匙，或在遺失裝置時透過 iCloud 停用車匙。而電子車匙將於今年起配合 NFC 提供。Apple 亦宣佈推出採用超寬頻技術的下一代電子車匙，透過 U1 晶片帶來空間感應功能，讓用戶無需從口袋或手袋取出 iPhone，即可為未來的車輛型號解鎖，這項功能則將會明年推出。

不過iOS14又何時面世？Apple 表示，iOS 14 的開發者預覽即日起在 developer.apple.com 上提供給 Apple Developer Program 會員，而公眾試用版則於下月（7月）在 beta.apple.com 上提供給 iOS 用戶。

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