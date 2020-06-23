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【美國疫情】特朗普造勢會8職員染疫 2人據報屬特勤局

環球社會熱點 12:54 2020/06/23

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【美國疫情】特朗普造勢會8職員染疫 2人據報屬特勤局

美國總統特朗普無視外界反對，日前舉行新冠肺炎爆發以來首場選舉造勢大會。造勢大會再有2名工作人員確診感染新冠肺炎，他們均有出席集會，染疫工作人員累計8人。特朗普競選團隊強調，2人全程都有戴口罩。

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特朗普（Donald Trump）競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）表示，經過另一輪測試後，2名工作人員確診；團隊積極做檢測、隔離和追蹤接觸者。

集會現場有不少民眾沒有戴口罩防疫，恐加劇疫情擴散。參加者需在事前簽署同意書，保證倘在造勢活動染疫，將不會提告。

特朗普競選團隊早前透露，有6名工作人員於造勢大會前接受病毒檢測並確診，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息指，包括特勤局2名職員。

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惟集會仍如期舉行。室內會場可容納1.9萬人，塔爾薩消防局估計，現場只有約6200人，未達特朗普預期。特朗普在集會上表示，已告訴工作人員減慢病毒檢測，以便隱瞞更多新增個案。默托澄清，特朗普只是「開玩笑」。

特朗普接受訪問時形容，美國病毒檢測工作「做得太好」，但未有直接回應是否曾要求助手「減慢檢測」。他重申，美國錄得多宗病例，主因當地進行較多檢測。

【美國疫情】特朗普造勢會6工作人員確診 仍照常舉行

【美國疫情】美國關島美軍基地 37名空軍士兵確診

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記者：鄧燕君

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