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【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享）

金融經濟 12:47 2020/06/23

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港交所（00388）本周（6月27日）上市20周年前夕，股價率先創新高，續為港股市場焦點。惟相對5年前港交所股價創新高，港股正值「港股大時代」時，港股現成交仍有甚大差距。港交所股價現再破頂，主要是利好憧憬突紛至沓來，相信中央加快利用本港金融市場的最新佈局有關。

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欄名 : 交易講場

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