【港交所股價】港股成交未及前紀錄 港交所憑什麼創新高?（訂戶專享） 金融經濟 12:47 2020/06/23 分享： 港交所（00388）本周（6月27日）上市20周年前夕，股價率先創新高，續為港股市場焦點。惟相對5年前港交所股價創新高，港股正值「港股大時代」時，港股現成交仍有甚大差距。港交所股價現再破頂，主要是利好憧憬突紛至沓來，相信中央加快利用本港金融市場的最新佈局有關。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 2020/06/22 全球央行大放水 為何港股估值有望大提升?（訂戶專享） 新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 2020/06/19 新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 2020/06/17 騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 2020/06/16 美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 港股成交三度起飛 港交所新高還在後頭 （訂戶專享） 2020/06/15 港股成交三度起飛 港交所新高還在後頭 （訂戶專享） A股 香港股票 期權 期貨 ETF 香港交易所（00388） 中國證監會 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 深港通 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入