【大小通吃】騰訊傳推出微信小商店 微盟阿里危危乎？　

騰訊(00700)今日傳來多個消息推動股價直逼500元。除包括入股內地連鎖藥房老百姓和有份投資的手遊商祖龍申請上市，更有包括比這兩事件更重磅消息。內媒報道，騰訊旗下微信部署推出名為微信小商店的小程序，用家透過小商店就能直接進行直播和售貨，加上小商店連繫微信的12億用户，已被外界看好有力影響內地電商生態。

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由於用家可自行開店，不用再倚賴第三方服務商，相關概念股近日大幅波動，包括兑吧(01753),匯付天下(01806)，和剛捲入删庫事件的微盟(02013) 。大摩則認為，微信小商店和微盟商業雲的多個功能仍有很大差距，後者受前者的衝擊仍然有限。

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但外界也相信，微信小商店瞄準的真正對象其實是阿里巴巴(09988) 。騰訊透過入股京東(09618),拼多多和唯品會，在電商領域和阿里進行間接競爭。如今推出微信小商店，意味騰訊可直接参與電商，和阿里直接交手。由於微信的12億用户可成潛在用家，規模高於阿里巴巴的8億用户，因此這對阿里的威脅不容忽視。