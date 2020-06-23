特朗普停發綠卡簽證保就業 印裔最慘？

▲ 美國總統特朗普宣布停簽發部分綠卡（永久居留身份）以及外勞簽證至2020年底，以保障國內就業。

受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，美國總統特朗普宣布停簽發部分綠卡（永久居留身份）以及外勞簽證至2020年底，以保障國內就業。料有525,000受影響。有分析認為，特朗普想藉機收緊移民政策，美國商會警告，要保障企業有足夠勞動力應付需求。

白宮先在今年4月公佈延遲發放簽證，原定在當地時間周一（22日）到期。白宮昨日宣布停簽發部分綠卡（永久居留身份）以及外勞簽證。受影響的人包括，高科技人才、非農業臨時工、打工換宿（au pairs）者，以及高級管理層等。

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負責的行政部門指，會凍結簽證申請至今年底，料有525,000人受到影響，其中有170,000人申請新綠卡受阻；延長簽證的人士應不受影響。

申請工作簽證方面，受影響較大的包括矽谷的科技人才。去年，大約有225,000份申請爭取85,000個相關範疇的簽證，其中大部分是印裔科技人才。有分析指，在相關政策下，矽谷公司只好將工作外判給較低薪的外國僱員。

暫停臨時工外勞方面將影響服務業，醫療業、農業、食品生產業等可獲豁免。

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白宮表示，措施可保障國民工作崗位，以彌補美國在疫情大流行下的經濟損失。有分析指，白宮藉此收緊移民措施。

措施令依賴外勞的企業受到影響，美國商會（Chamber of Commerce）警告，隨經濟復甦，新措施要保障美國企業有足夠勞動力應付產能需求。

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記者：葉芷樺