謝瑞麟全年見紅蝕8967萬元　不派息

▲ 謝瑞麟全年見紅蝕8967萬元，不派末期息。

謝瑞麟 （00417） 截至3月底止年度見紅，蝕8967萬元，去年同期則賺5416.1萬元，每股虧損36港仙，不派末期息。謝瑞麟在2018/19年度合共派發10.4仙。

期內，營業額下跌28.3%至29.1億元；經營盈利急跌97.8%至332萬元。謝瑞麟指，受中美貿易戰、本地社會不穩和新型冠狀病毒全球大流行的三重打擊，遊客人數的大幅減少及本地消費者信心逐漸下降均嚴重影響銷售，港澳零售業務同比下跌44.6%，同店銷售下跌41.6%。內地業務營業額按年下跌 20.8%，同店銷售下跌 21.3%。

謝瑞麟稱，面對香港極高的租金水平，很多業主在經過磋商後，給予了租金減免，但與銷售額跌幅尚有一段距離，公司 已經審視零售網絡，並且考慮關店，並將繼續推行嚴格的成本管理和精簡店舖網絡。

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