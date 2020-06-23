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【港視股價】港視升逾半成　獲政府逾3200萬工資補貼疫下雙重受惠

金融經濟 11:49 2020/06/23

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港視升逾半成　獲政府逾3200萬工資補貼疫下雙重受惠

港視 （01137） 從政府的保就業計劃領取3,274萬元補貼，是全港僱主中第三多，該股現升近半成，最新報4.4元，成交額2572萬元。

「保就業計劃」第一期申請合共收到近16.9萬名僱主申請，政府在過去兩星期已向兩批共5.95萬名僱主發放總額約114億元的工資補貼。最新公布的名單共有約2.55萬僱主領取補貼，當中領取最多的養和醫療集團有限公司，為3238名僱員領取約8594萬元，第二名則為時裝零售商I.T. （00999） ，領取約4710萬元，第三名則為經營網路購物的港視，領取3,274萬元，涉及1248名員工。I.T.股價則無升跌。

事實上，港視在今次疫情受惠不少，旗下HKTV MALL口罩及消毒用產品銷售急增，在居家抗疫期間，不少人避免外出選擇網購，港視日用品、食品的銷售也受刺激，加上今次政府的補貼，港視可以說是雙重受惠。

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