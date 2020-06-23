【港交所股價】港交所發力衝320　美銀證券加入唱好（第二版）

▲ 港交所再創新高，美銀、大摩齊調升目標價。

港交所 （00388） 連續兩日破頂，登上320元關。美銀證券最新加入唱好港交所行列，上調目標價至350元，主要反映中證監方星海支持香港推A股衍生品、中概股來港，形容「好消息不斷」，從而更新對港交所的預測。大摩周一已唱好港交所，最新也上調目標價至345元。

港交所今早股價一度受美國白宮貿易顧問納瓦羅一句中美貿易協議，曾跌至306元，隨白宮急澄清，港股重拾動力，港交所愈升愈急，屢觸及320元，全日升2.7%，企穩320元，成交41億元。

美銀證券指，方星海言論令外界對港交所前景樂觀，料A股衍生品可推升港交所收入5%至10%，而中概股回歸也可推動成交增3%至5%。美銀證券指，港交所現價估值已達預測市盈率37倍，但收入增長，長線估值仍合理，上調今後3年盈利預測3%至26%，反映日均成交增至介乎1500億至1700億元。

大摩昨日已指，港交所正朝向最牛情景進發，指出MSCI A股期貨若全面推行，可為港交所每年帶來潛在收益10億至30億元。

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