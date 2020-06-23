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中國出口將呈「弱修復」態勢

金融經濟 11:37 2020/06/23

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作為全球經濟的核心引擎之一，美國經濟在重啟後迎來一系列超預期的資料表現，一度大幅提振了市場對於全球經濟強勁復甦、中國外需迅速反彈的期待。但是筆者認為，基於兩大因素，這一預期的基礎並不堅實。

第一，美國經濟看似「復工快」，實則「復產慢」。最新資料顯示4月末至今，一方面，美國居民活躍度的提升明顯加速，表明美國解封和復工的速度確實較快，這也是當前市場所見和所定價的。然而，另一方面，紐約聯儲WEI指標的提升卻相對落後。這說明當前美國經濟活動與居民活躍度的正相關性遠低於本國的歷史均值，兩者間的紐帶被「割裂」。由此可知，在未能完全控制疫情的情況下，從復工向復產的傳導遭到阻滯。再考慮到，基於2008年國際金融危機經驗，從美國復產向中國外需的傳導預計需要4個月左右的時滯。由此，即使美國的復工復產能夠平穩推進，對中國外需的正向影響預計最早要到年末才能顯現。

第二，全球疫情風險看似回落，實則高企。其一，較之於歐洲諸國，美國疫情更嚴峻，解封步伐卻更為激進，目前美國復工進程與德國接近，已領先法國、意大利、西班牙。疊加近期大規模群聚活動所放大的傳染風險，因此美國疫情二次爆發的風險遠高於歐洲。其二，全球疫情在突破790萬累計確診病例後仍在加速發酵，南美、南亞、非洲等地區已成為新的暴風眼。因此，疫情對全球經濟的拖累將大概率長期化，全球產業鏈中要素生產率的下降難以逆轉。其三，疫情所引致的次生衝擊也正在陸續到來，包括貿易博弈、地緣政治衝突、新興市場債務危機、民粹主義勢力等風險目前均呈現反彈勢頭，將削弱全球經濟金融的穩定性。

由此，年內全球經濟難以走出深度衰退，總需求亦將保持疲弱，因此對於中國外需的預期需要回歸現實。下半年，中國出口增速僅能依靠兩大因素進行緩慢修復。其一，基於前期嚴厲防疫、循序解封以及新一輪大規模刺激，歐洲經濟及其與中國的貿易預計將穩步回暖。其二，在全球疫情延綿之勢下，防疫物資、遠端辦公用品以及高新技術產品的出口預計將逆勢而上。基於此，我們預測，下半年中國出口預計將呈現「弱修復」態勢，月度同比增速緩慢回升至零值附近，全年增速預計為-5.1%，進口增速的修復將落後於出口，全年貿易順差有望與上年基本持平。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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