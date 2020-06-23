【蘋果WWDC】蘋果watchOS、iPadOS更新　一文看清有何新功能

▲ 除了iOS 14外，iPadOS、watchOS亦有更新。

蘋果（Apple）於開發者大會（WWDC）上宣布，除了iOS 14外，iPadOS、watchOS亦有更新。最吸睛的，就要數iPadOS 14將能自動讀取Apple Pencil寫下的文字；而watchOS 7亦新增睡眠監察功能，可分析用家的睡眠質素。因應疫情，watchOS更會提醒用家洗手到底要洗多久！

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iPadOS 14方面，新版會引入類似Mac版的側邊欄，並可套用於備忘錄、照片、音樂等；搜尋器亦改為與Mac機上的「Spotlight」相似，可直接搜尋iPad上的所有文件、登陸網站、開App等。但最特別的肯定是，iPad能自動讀取Apple pencil，即是直接把手寫文字轉為文字檔。

▲ 「相片」、「檔案」、「備忘錄」、「日曆」和Apple Music等App的側邊欄均經過重新設計，將導覽整合一處。（蘋果提供圖片）

▲ 全新的精簡設計下，用家在任何一處都可開始進行搜尋，不必離開當前所用的App。（蘋果提供圖片）

▲ 資料偵測器現已適用於手寫文字，可識別電話號碼、日期和地址。（蘋果提供圖片）

至於watchOS，是次系統更新以健康為主，包括引入血氧濃度檢測、睡眠追蹤、洗手監測等功能。

在重點的運動功能上，新增舞蹈偵測和核心運動；還有等了很久，終於加入的睡眠監察功能，可透過用家的動作和聲音，判斷睡眠質素並持續記錄。面對新冠肺炎肆虐，蘋果亦特意推出洗手偵測功能，透過分析流水聲及洗手的動作，計算用家的洗手次數及時間，提醒要洗多久。

▲ 全新睡眠追蹤功能全面了解睡眠狀況。（蘋果提供圖片）

蘋果表示，開發人員現在可於同一錶面上，為每個App提供多於一個複雜功能。例如Glow Baby可以在同一錶面上顯示多個功能，幫助新手父母追蹤瓶餵、親餵及泵奶量數據和小睡時間，而Dawn Patrol就可以為滑浪者，同時顯示最愛滑浪地點的潮汐、風速和水溫。

▲ 新手父母可以在同一錶面上，利用Glow Baby查看小睡、換尿布和餵食時間。（蘋果提供圖片）

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此外，watchOS 7又引入第三方的錶盤平台，容許用家直接下載或分享，使錶盤設計更個人化。

責任編輯：姚慧儀