【蘋果WWDC】蘋果watchOS、iPadOS更新　一文看清有何新功能

下一篇文章
【網絡攻擊】域名仿冒攻擊上升 對話劫持真假難辨
蘋果（Apple）於開發者大會（WWDC）上宣布，除了iOS 14外，iPadOS、watchOS亦有更新。最吸睛的，就要數iPadOS 14將能自動讀取Apple Pencil寫下的文字；而watchOS 7亦新增睡眠監察功能，可分析用家的睡眠質素。因應疫情，watchOS更會提醒用家洗手到底要洗多久！
【蘋果WWDC】蘋果iOS 14全面更新 支援「畫中畫」、CarKey登場
iPadOS 14方面，新版會引入類似Mac版的側邊欄，並可套用於備忘錄、照片、音樂等；搜尋器亦改為與Mac機上的「Spotlight」相似，可直接搜尋iPad上的所有文件、登陸網站、開App等。但最特別的肯定是，iPad能自動讀取Apple pencil，即是直接把手寫文字轉為文字檔。
至於watchOS，是次系統更新以健康為主，包括引入血氧濃度檢測、睡眠追蹤、洗手監測等功能。
在重點的運動功能上，新增舞蹈偵測和核心運動；還有等了很久，終於加入的睡眠監察功能，可透過用家的動作和聲音，判斷睡眠質素並持續記錄。面對新冠肺炎肆虐，蘋果亦特意推出洗手偵測功能，透過分析流水聲及洗手的動作，計算用家的洗手次數及時間，提醒要洗多久。
蘋果表示，開發人員現在可於同一錶面上，為每個App提供多於一個複雜功能。例如Glow Baby可以在同一錶面上顯示多個功能，幫助新手父母追蹤瓶餵、親餵及泵奶量數據和小睡時間，而Dawn Patrol就可以為滑浪者，同時顯示最愛滑浪地點的潮汐、風速和水溫。
此外，watchOS 7又引入第三方的錶盤平台，容許用家直接下載或分享，使錶盤設計更個人化。
責任編輯：姚慧儀