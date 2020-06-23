Spotify進軍Podcast市場動作頻頻　可望成為「聲音界Netflix」？　

串流音樂服務商Spotify自2018年起，頻頻出招進軍Podcast市場，上周宣布將與DC英雄聯盟攜手推出原創Podcast節目，一眾為人熟悉的英雄和反派角色，包括如神奇女俠、蝙蝠俠、小丑和小丑女等將獻聲演出，故事將獨立於現有的電影或電視節目。

而早在今年2月，Spotify已以1.96億美元的天價收購提供運動類Podcast節目的網站The Ringer，又於5月以1億美元簽下脫口秀喜劇演員出身的Podcast主持人Joe Rogan，並和美國名媛Kim Kardashian、前任美國總統奧巴馬等簽署獨家節目合約。

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雖然在疫情期間，Spotify股價一度從2月高位下跌24%，但近來爆發力強勁，現時股價已回升超過一倍，達至每股230美元水平，增長潛力不容忽視。行政總裁Daniel Ekca 4月時在上季業績公布後表示，現時新推出的Podcast數量是歷年以來最多，新冠疫情間聽眾數量依舊穩定增長，目前Spotify在許多國家都是市佔率第一的Podcast平台。Spotify上季付費訂戶增長31%，已達到1.3億人。

美國財經名嘴Jim Cramer認為，Spotify的銷售和收入皆比預料中好，付費訂戶人數和每月平均用戶都正在上升；而管理層下調全年收入指引，亦反映他們在應對疫情上，做了出色的工作。

Cramer指出，Netflix 在2011年起推出原創內容，使它為投資者帶來超過40倍回報，成為華爾街過去十年表現最佳的公司之一；Spotify在前年起進軍Podcast市場，在聲音領域上取得類似的增長和主導地位。 Cramer認為Spotify與Netflix的做法同出一轍，最重要的是訂戶人數有所增長，現在市場終於相信Spotify進軍podcast市場的策略，是相當好的事。

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