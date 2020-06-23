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【台灣民調】近42%民眾贊成彷效英國　保護和歡迎港人赴台

環球政經 11:41 2020/06/23

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港區國安法引起國際關注，台灣民意基金會昨（22日）舉行「香港變局、兩岸關係與台灣民主」記者會公布最新民調結果，發現有近42%受訪者贊成台方應採取與英國在港區國安法給予港人申請成為英國公民機會類似的方式，保護及歡迎港人赴台，惟有50.5%受訪者表示不贊成。

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調查結果顯示，34歲以下的受訪者過半數支持有關做法，40歲以上的受訪者則過半數不贊成。而按教肯程度而言，教育程度愈高，特別是有大學或以上教育程度的受訪者較接受彷效英國做法。

調查又發現，有76.2%的受訪民眾對香港實施港區國安法後的未來感到悲觀，有，其中有43.4%人感到非常悲觀，只有12.2%的受訪者對此感到樂觀。

是次調查於6月15至16日以台灣住宅電話用戶抽樣訪問，有效樣本為1,074人。

 

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撰文 : 鄺庭芳

大學 兩岸關係 港區國安法 國安法 台灣 香港 英國

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