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【中美角力】美國加強限制駐美中國官媒 列為外國使團

環球政治 11:02 2020/06/23

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中美角力持續，中美兩國更再次掀起媒體戰。美國國務院周一（22日）宣布，將央視、人民日報、環球時報及中新社4間中國官媒的駐美機構列為外國使團，更要求上述4間媒體提交駐美的職員名單及個人資料。

【中美角力】美司法部長痛批美企：為私利幫中國

白宮顧問：新冠肺炎是中國共產黨產物 北京堅決否認

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，美國國務院負責亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）表示，4間媒體必須向美國政府報告駐美在職人員及其在美國持有的房產等詳細資料。

史達偉更表示：

這些媒體並非獨立新聞機構，遭到中國共產黨有效控制，也是政治宣傳的出口。

（These entities are not independent news organizations; they are effectively controlled by the Chinese Communist Party ... also known as propaganda outlets）

特朗普造勢會稱新冠病毒為「Kung Flu」涉種族歧視

【中印衝突】擱置50億中印合作計劃 汽車業遭殃

美國已是第二次將中國媒體列為外國使團。美國今年2月將5間中國媒體駐美機構列為外國使團，並採取人數限制措施。中國外交部當時回應指，中方對美方錯誤做法表示強烈不滿和堅決反對，強調中國媒體駐美機構長期秉持客觀、公正、真實、準確的原則開展新聞報導。

中國其後宣布要求5間美國媒體申報人員及財務資料，更宣布驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》等3份報章的駐華記者。

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責任編輯：何穎兒

美國國務院周一（22日）宣布，將央視、人民日報、環球時報及中新社4間中國官媒的駐美機構列為外國使團。

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