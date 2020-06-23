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【中美貿易戰協議】納瓦羅曾稱「玩完」 特朗普急否認

環球經濟金融 11:14 2020/06/23

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【中美貿易戰協議】納瓦羅曾稱「玩完」 特朗普急否認

美國白宮貿易顧問納瓦羅曾稱，中美貿易戰協議「已結束」（It's over）。但他其後澄清， 中美貿易戰協議尚未結束，並指自己的言論被斷章取義。總統特朗普亦在Twitter發文寫道：

「中國貿易協議是完好無缺，希望他們（中國）繼續遵守該協議的條款！」

白宮顧問：新冠肺炎是中國共產黨產物 北京堅決否認

【中美角力】美司法部長痛批美企：為私利幫中國

道指期貨一度挫逾400點，其後轉升。

納瓦羅（Peter Navarro）接受霍士新聞時，被問到中美貿易協議，他直言「結束了」，並指出轉捩點在於，中美在1月15日簽署第一階段貿易協議時，中國已知新型冠狀病毒爆發了整整兩個月，但未有告知美國，更將數以萬計的人送到美國播毒。

【中美角力】特朗普：中國故意散播疫情 打擊他國經濟

納瓦羅批評中國隱瞞疫情，美國情報部門對病毒來自武漢實驗室的信心愈來愈大。

他日前指，病毒是中國共產黨的產物（product of the Chinese Communist party），由中國傳播開去。面對任何故意播毒的相關指控，中國堅決否認。

目前未有證據顯示，病毒是由中國製造。世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）也多次指出，沒有證據證明，病毒來自中國實驗室。中國政府堅稱，防疫得當且未隱瞞疫情。

【中美角力】中美全球競爭力排名齊跌 新加坡蟬聯榜首

【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任

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記者：韓羚

貿易戰 疫情 中美關係 特朗普 納瓦羅 中美貿易協議 中國 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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